Golficoon Tiger Woods zwaargewond afgevoerd naar ziekenhuis na auto-ongeluk

Woods was dinsdagmorgen betrokken in een auto-ongeval in L.A. County. Brandweerlui moesten hem uit het wrak bevrijden met een speciale kniptang. “Vanmorgen rond 7u12, reageerde de LASD (de politie van Los Angeles, red.) op een ongeval op de grens van Rolling Hills Estates en Ranchos Palos Verdes,” aldus de plaatselijke politie. “Het voertuig reed in noordelijke richting en liep veel schade op. De bestuurder werd geïdentificeerd als PGA-golfer Tiger Woods.”

Woods was met zijn bolide over de kop geslagen. Er waren volgens de politie geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Hij werd nadien met een ambulance naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.

Z’n manager Mark Steinberg meldt aan de Amerikaanse nieuwssite TMZ dat Woods meerdere verwondingen heeft opgelopen aan zijn benen en meteen geopereerd is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Woods won in 2019 voor de vijfde keer de Masters en staat nu op vijftien overwinningen in Majors, drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus. Hij was in de buurt voor een jaarlijks golftoernooi op de Riviera Country Club.

Niet de eerste keer

Het ongeval is niet het eerste waarbij Woods betrokken is. In 2009 crashte hij al eens met zijn SUV aan z’n huis in Florida. In 2017 werd hij door de politie gearresteerd omdat hij buiten westen achter zijn stuur werd aangetroffen. Woods verklaarde toen dat hij voorgeschreven medicatie had genomen en dat hij het effect daarvan niet ingeschat had.

Dadelijk meer.

Volledig scherm Het wrak van Woods. © CNN

Volledig scherm Het wrak van Woods. © CNN

Volledig scherm © AP