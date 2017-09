Goffin na gewonnen kwartfinale: "Dit geeft voldoening" 23u33 0 AFP David Goffin (ATP 12) plaatste zich vanavond vlot geplaatst voor de halve finales op het ATP-toernooi van Shenzhen in China. Het tweede reekshoofd hield een erg goed gevoel over aan zijn vierde gewonnen kwartfinale van 2017.





"Ik voelde me heel goed", zei de Luikenaar na afloop. "Het was iets minder warm dan bij mijn vorige wedstrijd en dat ging me beter af. Ik heb van in het begin heel goed geserveerd en was erg agressief. Ik heb de wedstrijd overtuigend afgerond en deze prestatie geeft voldoening."



Na Sofia en Rotterdam kan Goffin zich morgenvoor de derde keer dit seizoen voor een ATP-finale plaatsen. Hij neemt het op tegen de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 107). "Ik ken hem niet echt", aldus de Belgische nummer één. "Maar ik ga me op mijn eigen spel concentreren. Ik ben blij dat ik nog in de running ben voor het Masters-toernooi in Londen, maar wil er niet te veel aan denken."





