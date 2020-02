Goffin in twee sets voorbij Bublik naar kwartfinale in Montpellier SVBM

06 februari 2020

15u55 0 Tennis David Goffin (ATP 10) heeft zich op het ATP-toernooi van Montreal geplaatst voor de kwartfinale. Onze landgenoot rekende in twee sets af met de Kazak Alexander Bublik (ATP 54): 6-3, 7-6.

Goffin ging in de eerste set twee keer door de opslag van de boomlange Bublik: 6-3. In de tweede set hielden beide spelers elkaar perfect in evenwicht. Een tiebreak moest beslissen over setwinst. Daarin leek Bublik het laken al snel naar zich toe te trekken, maar Goffin beet zich vast in zijn tegenstander en werkte vijf setpunten weg. Uiteindelijk versierde de Luikenaar zelf een setpunt en dat was meteen het goede.

Zijn volgende tegenstander wordt de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 21) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 67). Tegen die laatste won Goffin vorige maand in de tweede ronde van de Australian Open.