Goffin behoudt tiende plaats op wereldranglijst en lanceert European Open met ludieke waterfietsrace 09u34

Bron: Belga 0 BELGA

Toernooidirecteur prijst deelnemersveld, België klopt Frankrijk in waterfietsen

Andy Hancock, de toernooidirecteur van de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen, is tevreden met het deelnemersveld dat naar de Lotto Arena afzakt. "Het Belgisch publiek krijgt enkele geweldige wedstrijden voorgeschoteld", vertelde Hancock tijdens de toernooilancering in het Antwerpse Havenhuis.

"Volgens mij zijn alle ingrediënten aanwezig om er een onvergetelijk toernooi van te maken", verklaarde Hancock. "Met David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans tekenen de beste Belgen present, en we hebben ook enkele grote buitenlandse namen kunnen strikken zoals Nick Kyrgios. Ik hoop dat er op hoog niveau gespeeld zal worden en dat de fans voor de nodige sfeer zorgen. Ik kan alvast verklappen dat er woensdag een verrassing op het menu staat voor het Belgische Davis Cup-team."



Het toernooi werd deze voormiddag gelanceerd met een ludieke waterfietsrace tussen België en Frankrijk, die elkaar eind november in de Davis Cup-finale in de ogen kijken. Goffin en Darcis haalden het met erg grote voorsprong voor de Fransen Benoît Paire en ex-tennisser Sébastien Grosjean.

BELGA

Kyrgios, die vorige maand met Australië in de halve finales van België verloor, gaf het startschot van de race. "De Belgen kunnen de titel echt pakken", voorspelde Kyrgios. "Goffin is wereldklasse, dat weet iedereen. En Darcis... Zijn bijnaam 'Mister Davis Cup' zegt genoeg. Maar Frankrijk heeft natuurlijk ook veel kwaliteit. Een pronostiek is echt lastig."



Kyrgios (ATP 20) heeft in Antwerpen een bye in de eerste ronde. In de tweede ronde treft het 'enfant terrible' Ruben Bemelmans (ATP 98), als die wint van de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 68).

BELGA

Steve Darcis wil in Antwerpen "schitterende" Belgische fans verwennen

Dat Cedrik-Marcel Stebe (ATP 78) gewaarschuwd mag zijn. De Duitser treft in de eerste ronde van de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen Steve Darcis (ATP 65). De 33-jarige Belg kan als geen andere tennisser boven zichzelf uitstijgen voor eigen volk.



"Ik vind het altijd geweldig om in België te kunnen spelen", vertelde Darcis. "Ik hoop dat de supporters massaal naar de Lotto Arena zullen afzakken om de Belgen aan te vuren. Ik ben nog wat vermoeid van de afgelopen drukke periode, met veel reizen, maar dat hoort er bij. Eenmaal op het veld zet ik dat van me af en speel ik mijn wedstrijd. Ik ga proberen om in Antwerpen zo ver mogelijk te geraken en onze geweldige fans knap tennis voor te schotelen."



Darcis speelt eind komende maand met België de finale van de Davis Cup in en tegen Frankrijk. "Dat duel staat uiteraard met stip aangeduid in mijn agenda", verklaarde Darcis. "Maar nu ben ik er nog niet te veel mee bezig, eerst alle focus op het toernooi van Antwerpen. Nadien zal ik me voor de eindstrijd klaarstomen om tegen de Fransen topfit voor de dag te komen."



In Antwerpen komt Darcis ook in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van Arthur De Greef treft hij in de eerste ronde de Amerikaan Scott Lipsky en Divij Sharan uit India.

photo_news

David Goffin behoudt tiende plaats op wereldranglijst

David Goffin (ATP 10) begint deze week als topreekshoofd aan de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen. "Ik ga me voor eigen volk volledig geven", beloofde de 26-jarige Luikenaar. Goffin heeft de eerste ronde bye, en ontmoet in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Florian Mayer (ATP 66) en de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 79). Vorig jaar strandde Goffin in de Lotto Arena in de halve finales, maar ditmaal droomt Belgiës beste tennisser stiekem van meer. Recente toernooizeges in het Chinese Shenzhen en het Japanse Tokio bewijzen dat hij de goede vorm beet heeft.



"Het is waar dat ik me momenteel goed in mijn vel voel en met vertrouwen tennis", vertelde Goffin. "Ik ben blij dat ik in Antwerpen voor de Belgische fans kan spelen en ga mijn uiterste best doen. Of ik titelambities heb? Ik bekijk het liever wedstrijd per wedstrijd en focus me nu op mijn eerste match."



Na de eindwinst in Shenzhen en Tokio vloog Goffin er nadien in het Masters 1.000 toernooi van Shanghai snel uit. De Luikenaar beschouwt die vroege exit als een 'accident de parcours'.

Photo News

Het wordt in de Lotto Arena ook uitkijken naar Steve Darcis, die op de ranking drie plaatsen wint en 65e is. Ruben Bemelmans is de derde Belg die rechtstreeks op de hoofdtabel staat. De Limburger komt vandaag op nummer 98 (+3) opnieuw de top honderd binnen.



Helemaal bovenaan het ATP-klassement blijft de Spanjaard Rafael Nadal de scepter zwaaien. Hij ziet zijn voorsprong op Roger Federer wel slinken met 410 punten. Federer klopte Nadal gisteren in de finale in Shanghai en pakte zo zijn 94e titel. Het verschil tussen de twee bedraagt nog 1.960 punten.



Het toernooi van Shanghai zorgde voor diverse verschuivingen in de top tien. Andy Murray blijft derde maar Marin Cilic, halvefinalist, wipt over Alexander Zverev naar plaats 5. Dominic Thiem (zesde) wisselt van positie met Novak Djokovic, net zoals Grigor Dimitrov (achtste) met Stan Wawrinka.

Photo News

De ATP-ranking op maandag 16 oktober (tussen haakjes de ranking op 9 oktober):



1. (1) Rafael Nadal (Spa) 10465 punten



2. (2) Roger Federer (Zwi) 8505



3. (3) Andy Murray (GBr) 5290



4. (5) Marin Cilic (Kro) 4505



5. (4) Alexander Zverev (Dui) 4400



6. (7) Dominic Thiem (Oos) 3935



7. (6) Novak Djokovic (Ser) 3765



8. (9) Grigor Dimitrov (Bul) 3590



9. (8) Stan Wawrinka (Zwi) 3450



++ 10.(10) David Goffin (BEL) 2885



11.(11) Pablo Carreno Busta (Spa) 2855



12.(12) Milos Raonic (Can) 2600



13.(16) John Isner (VSt) 2550



14.(17) Sam Querrey (VSt) 2525



15.(14) Kei Nishikori (Jap) 2475



16.(15) Kevin Anderson (ZAf) 2470



17.(18) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2285



18.(19) Tomas Berdych (Tsj) 2230



19.(23) Juan Martin Del Potro (Arg) 2225



20.(21) Nick Kyrgios (Aus) 2010



...



65.(68) Steve Darcis (Bel) 791



98.(101) Ruben Bemelmans (Bel) 544



150.(146) Arthur De Greef (Bel) 361



246.(249) Julien Cagnina (Bel) 208



275.(232) Joris De Loore (Bel) 183



282.(282) Kimmer Coppejans (Bel) 174



319.(323) Yannik Reuter (Bel) 150



329.(311) Yannick Mertens (Bel) 145



386.(389) Yannick Vandenbulcke (Bel) 108



401.(430) Christopher Heyman (Bel) 101



439.(441) Clement Geens (Bel) 90



458.(460) Maxime Authom (Bel) 82



488.(487) Jonas Merckx (Bel) 74



545.(546) Niels Desein (Bel) 57



579.(593) Romain Barbosa (Bel) 49



589.(607) Jeroen Vanneste (Bel) 47



595.(594) Julien Dubail (Bel) 46



650.(603) Germain Gigounon (Bel) 38



769.(775) Omar Salman (Bel) 25



924.(928) Michael Geerts (Bel) 14



998.(1004) Maxime Pauwels (Bel) 11



1017.(1019) Jolan Cailleau (Bel) 10



1074.(1538) Zizou Bergs (Bel) 8



1208.(1209) Joran Vliegen (Bel) 5



1464.(1464) Laurens Verboven (Bel) 2



1657.(1664) Victor Poncelet (Bel) 2



1659.(1665) Benjamin Dhoe (Bel) 2



1663.(1670) Seppe Cuypers (Bel) 1



1663.(1670) Daniel Grunberger (Bel) 1



1663.(1670) Alec Witmeur (Bel) 1



1764.(1775) Loic Cloes (Bel) 1



1764.(1775) Gaëtan De Lovinfosse (Bel) 1



1764.(1775) Alexandre Folie (Bel) 1



1875.(1879) Simon Beaupain (Bel) 1



1875.(1879) Philippe Gelade (Bel) 1



1875.(1879) Sander Gille (Bel) 1