Goede zaak voor Remco Evenepoel: het WK in Zwitserland houdt stand

13 juni 2020

07u08 0

Of Remco Evenepoel de Ronde van Lombardije zal rijden, is nog een open vraag. De kans is alleszins reëel. Eén zaak moet het 20-jarige toptalent van Deceuninck-Quick.Step alvast tevreden stemmen: het lastige WK in Aigle/Martigny houdt tot nader order stand op 20-27 september. Behoudens een spectaculaire bocht van de Zwitserse Conseil Fédéral op 24 juni, lijkt de regenboogstrijd dus niet te moeten uitwijken naar november en Oman. Op de Twitterpagina van het WK begonnen ze gisteren alvast met aftellen: J-100. "Klaar en méér dan ooit gefocust op de finale eindsprint", staat er veelbetekenend. (JDK)

