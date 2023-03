Goed nieuws voor Zulte Waregem: Ruud Vormer maakt rentree op het trainingsveld

Hoeveel Dries Mertens zit er in Leandro Trossard? “Je kan ze overal neerplan­ten, ze groeien toch”

De Rode Duivels doen het zonder hun nationale troetelbeer Dries Mertens (35). Tip voor wie in een groot, nostalgisch gat dreigt te vallen: kijk met toegeknepen ogen naar Leandro Trossard. Ook een dribbelaar in zakformaat. Via de bodem van het profvoetbal de vraagtekens weggespeeld richting de Europese top. HLN sprak met drie kroongetuigen uit hun carrière met de vraag: hoeveel Dries zit er in Leandro? “Ze hebben van hun nadeel net een voordeel gemaakt.”