Gilbert Bodart bedreigt ex-ploegmaat Eric Gerets met dood SRB/DH

11 juni 2018

05u00 3 Voormalig Standard-voetballer Eric Gerets dient een klacht in tegen zijn vroegere ploegmaat Gilbert Bodart. De oud-keeper van de Rode Duivels zou doodsbedreigingen hebben geuit, schrijft de krant 'La Dernière Heure'.

De relatie tussen de twee voetbalvedettes verzuurde onder meer doordat Gerets iets begon met Virginie Neuray - de ex van Bodart. "Op een dag rende hij achter mijn auto aan. De politie moest tussenkomen", zegt Gerets. "Hij zei dat we elkaar nog wel zouden terugzien. Een andere keer zette hij zijn vinger tegen m'n voorhoofd en zei hij dat hij ons binnenkort zou doden. Hij heeft een grens overschreden. Ik heb geen andere keus dan een klacht in te dienen." Bodart lacht de beschuldigingen weg. "Ik heb hier niks over te zeggen. Het gerecht bestraft mensen die liegen en van alles uitvinden vroeg of laat toch wel." (SRB/DH)