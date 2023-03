Tectum Achel noteerde dadelijk een tik (2-6) na een 3 op 3 van Foret. De kloof van 8-13 werd door drie bezoekende missers en verweer van Staples en Smit gedicht bij 14-14. Maar bezoeker Hofmans liet niet betijen via 15-19 en 18-13. Coach Rosiers riep even wisselspelers Van Walle, Dussart en Godart op. De thuisploeg brak tegen een fris ogende Huysegoms en door een misser van de Let Janis Medenis. De tweede fase bracht weinig beterschap in de Noord-Limburgse rangen. Opnieuw etaleerde Tectum een zwakke aanhef langs 2-5. Van Leemputten had aan de passing de voorkeur gekregen op Gortzak. Maar ook hij kreeg flankaanvallers Staples en Van Dijck te weinig aan de draai. De Deense hoofdaanvaller Ulrik Dahl had evenmin zijn avondje. Van bezoekende zijde speelden Huysegoms, Hofmans en Foret zich in de etalage langs 8-13 en 11-15. Achel verhoogde dan toch de pressie. Het nam over 14-16 de controle over bij 18-17 en 19-18. Groen-wit creëerde trouwens nog kansen. Maar via 24-23 (Achelse setbal) kwamen de Waals-Brabanders met scoremachine Gil Hofmans altijd terug, waarop de nerveuze thuisaanval dubbel flopte: 24-26.