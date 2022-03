Gigi Buffon, 44 jaar maar nog lang niet klaar bij Parma: "Dit is mijn thuis”

Buitenlands voetbal44. Dat is de leeftijd waarop Gianluigi Buffon een nieuw contract voor twee jaar tekent bij zijn eerste liefde Parma. De club waar hij in 1995 zijn professioneel debuut maakte. De club die hem gemaakt heeft tot de man die hij nu is. De club die hem in de Calcio B meer dan ooit nodig heeft. “Ik ben teruggekeerd omdat ik altijd een diepe connectie heb gevoeld met de club en met de stad. Dit is mijn thuis”, vertelt Gianluigi aan de Italiaanse pers.

Bij Parma wordt Buffon beschouwd als de onbetwistbare leider. Niet enkel zijn ervaring en expertise, maar ook zijn coaching-talenten zijn een meerwaarde voor Parma. “Dit is een mooie en spannende uitdaging voor mij”, vertelt hij in zijn persconferentie. Met een dertiende plaats in de tweede klasse in Italië heeft zijn jeugdploeg hem meer dan ooit nodig. “Ik ben nog steeds in staat om mezelf te geven aan deze club en dat zal ik opnieuw en opnieuw doen”, zegt de Italiaanse legende. Hij is een mentor voor de jonge spelers (zoals landgenoten Daan Dierckx en Elias Cobbaut), maar een voorbeeld voor iedereen. Gianluigi Buffon: 44 jaar, maar nog lang niet klaar.

Gigi groeide op in Carrara, een klein Italiaans stadje in het Noorden van Italië. Sport werd hem met de paplepel meegegeven. Zijn vader was een professionele gewichtheffer en zijn moeder een discuswerpster. Vanaf zijn zesde werd hij door zijn ouders naar een voetbalschool gestuurd. Hij begon daar als middenvelder en zijn leraren voorspelden een grote toekomst voor hem als spelmaker.

Toch wist Buffon al snel dat hij doelman wilde worden. Als echte Italiaan was het niet Walter Zenga (ex-Inter doelman) maar Kameroener Thomas N’Kono die Buffon de liefde voor het vak liet zien. Hoewel N’Kono bij weinig mensen een belletje doet rinkelen, was het toch hij die Buffon wegens zijn flair overtuigde om doelman te worden. Op het WK in 1990 deed hij na een mooie redding af en toe een salto of wierp hij de bal van achter zijn rug terug in het spel. Doelman zijn is een vak apart. Maar wie had ooit gedacht dat deze Kameroener de grootste inspiratie zou zijn van één van de beste keepers ter wereld?

In 1992 sloot hij zich aan bij Parma. Hij was toen veertien jaar. In 1995 begon zijn verhaal als professionele doelman in het eerste elftal van Parma. Als 17-jarige knaap speelde Buffon zich al snel in de kijker en leek hij zes jaar na zijn debuut te vertrekken naar FC Barcelona. Door het prijskaartje van 50 miljoen euro haakte de Catalaanse grootmacht in 2001 al snel af. Juventus Turijn moest en zou de Italiaanse nummer één aantrekken. Bij Juventus werd hij de vervanger van Erwin Van Der Sar. Met Juve won de Italiaanse muur maar liefst negen titels, waarvan vier in zijn eerste vier jaar bij de Oude Dame. In misschien wel zijn beste periode ooit, kampte de superster met een zware depressie die hij voor de hele wereld stil hield. In 2003 zat hij naar eigen zeggen zo diep dat hij er bijna voor koos om zijn leven te beëindigen.

Gigi maakte zijn debuut in 1997 bij de Azzurri. Het was uitgerekend AC Milan-legende Cesare Maldini, vader van Paolo, die Buffon zijn eerste minuten gaf in het Italiaanse elftal. Met 176 caps is hij momenteel de recordhouder in het Italiaanse voetbal. Met de Azzurri behaalde Gianluigi in 2006 de Wereldbeker tegen het Frankrijk van Zidane, die zijn land na een kopstoot in de steek liet. Bijna had Buffon het WK gemist omdat hij ervan verdacht werd te hebben gewed op zijn eigen wedstrijden. De hele soap stond bekend als het Calciopoli Schandaal. Na een grondig onderzoek bleek hij enkel gewed te hebben hebben op andere ploegen. Iets wat perfect legaal is. Zijn prestaties hebben in die periode wel geleden onder de verdenkingen. Juventus kon twee jaar na elkaar geen enkele prijs pakken. In 2018 koos hij nog voor een avontuur in Parijs bij PSG, maar in de lichtstad voelde hij zich niet thuis. Buffon keerde het jaar nadien nog terug naar Juventus maar besloot vorig jaar terug te keren naar Parma.

Het Italiaanse voetbal heeft nog nooit een meer legendarische keeper gezien dan Buffon. Met 648 wedstrijden in de Serie A is Buffon de recordhouder, met op een tweede plaats Paolo Maldini (647). Hij won in totaal elf titels en zal altijd herinnerd worden als de beste Italiaanse keeper aller tijden.

