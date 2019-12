Gewezen trainer Clijsters coacht nu Japanse nummer drie van de wereld redactie

14 december 2019

23u01 0

Naomi Osaka (WTA 3) heeft met Wim Fissette een nieuwe coach gevonden om het tennisseizoen 2020 aan te vatten. De 21-jarige Japanse, winnares van de US Open in 2018 en de Australian Open in 2019, en de 39-jarige Fissette vormen een tandem vanaf het WTA-toernooi in Brisbane, dat op 6 januari start. Haar management heeft de samenwerking bevestigd aan een journalist van The New York Times.

Osaka zag de voorbije maanden verschillende coaches komen en gaan. Na haar eindzege in Melbourne nam ze afscheid van de Duitser Sascha Bajin. Vervolgens stuurde ze de Amerikaan Jermaine Jenkins wandelen, na haar nederlaag in de achtste finales van de US Open. Ze beëindigde 2019 aan de zijde van haar vader Leonard François, met wie ze de toernooien van Osaka en Peking won.

Wim Fissette coachte al verschillende toppers, zoals onder anderen Kim Clijsters, de Roemeense Simona Halep, de Duitse Angelique Kerber, de Britse Johanna Konta en de Wit-Russische Victoria Azarenka.