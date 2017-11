Gewezen Rode Duivel Josip Weber laat het leven op 52-jarige leeftijd Redactie

09u05 0 Diego Franssens Oud-spits Josip Weber heeft op 52-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloren. Dat meldt het Twitteraccount van de Rode Duivels. Weber leed al meer dan drie jaar aan prostaatkanker.

Josip Weber, een geboren Kroaat die zich tot Belg liet naturaliseren, maakte furore in België bij Cercle Brugge (1988-1994). Hij werd in dienst van de Vereniging drie keer topschutter van de Belgisch eerste klasse (1992, 1993 en 1994) en werd door toenmalig bondscoach Paul Van Himst vervolgens meegenomen naar het WK voetbal van 1994 in de Verenigde Staten. Weber speelde in totaal acht interlands voor de Rode Duivels, waarin hij zes keer scoorde. Vijf van die zes treffers vielen in de fameuze 9-0 zege tegen Zambia. Na het WK trok Weber naar Anderlecht, maar een hardnekkige knieblessure zorgde ervoor dat de voormalig topschutter nog zelden op het veld te zien was.

Na zijn carrière keerde Weber terug naar Kroatië, waar hij samen met zijn vrouw Irina sinds 1997 opnieuw woonde. Dit voorjaar verklaarde hij in voetbalmagazine Puskas al drie jaar te sukkelen met prostaatkanker met uitzaaiingen, wat hij "een grote schok" noemde. Door de uitzaaiingen was een operatie evenwel niet mogelijk. Weber onderging in Duitsland hormoon-, protonen- en chemotherapie, maar zonder het gewenste resultaat. "Eén op één miljoen mensen geneest zichzelf en ik hoop die ene te zijn. Maar ik zou ook blij zijn als ik nog 2,5 jaar normaal zou kunnen leven", vertelde Weber toen. Omdat de moderne geneesmiddelen geen antwoord hadden op de ziekte, probeerde hij op het eind nog therapie met natuurlijke middelen. Ook dat zorgde niet voor een mirakel.

Weber zou volgende week donderdag 53 geworden zijn.

⚫ RIP #JosipWeber 🇧🇪🇭🇷

⚽️ 8 caps, 6 goals

🏆 1994 @FIFAWorldCup player

🥇 3x @ProLeagueBE topscorer

👕 @cercleofficial @rscanderlecht pic.twitter.com/5jmpePie8C BelgianRedDevils(@ BelRedDevils) link