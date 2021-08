Geweldig afscheidscadeau van Haaland? Noorse spits bezorgt Dortmund in ultieme slotfase de zege tegen Hoffenheim

BUNDESLIGAHeeft Erling Haaland in stijl afscheid genomen van Borussia Dortmund? Het zou zomaar kunnen. De Noor staat serieus op de radar van PSG , maar deed vanavond gewoon nog in Dortmund waar hij zo goed in is: scoren. Haaland bezorgde Borussia, met Meunier en Witsel, in de toegevoegde tijd drie punten tegen Hoffenheim.

Het zou zomaar eens de volgende soap van deze knotsgekke transferzomer kunnen worden. Erling Haaland is mogelijk op weg naar PSG. Die soap kent de volgende dagen zijn ontknoping. Vanavond stond de Noorse spits gewoon aan de aftrap in het Signal Iduna Park, waar Borussia Dortmund Hoffenheim ontving. Ook Rode Duivels Thomas Meunier en Axel Witsel - die het hof gemaakt wordt door Juventus - waren erbij. Thorgan Hazard revalideert nog van een enkelblessure.

Na een stevige start in de eerste helft - Kramaric kopte op de paal, Reyna miste alleen voor doel - viel de wedstrijd wat stil. Dortmund drukte de bezoekers weg, maar kansen creëren bleek een lastige opgave. Ook Haaland was nauwelijks te zien. Niet zo na rust. Dortmund kwam binnen de vijf minuten op voorsprong. Via Reus en Bellingham mocht Reyna op doel besluiten, de Amerikaan deponeerde de bal netjes voorbij Baumann.

‘t Was het startschot van een knotsgekke tweede helft. Doelman Kobel presenteerde zich als een echte aanwinst voor Dortmund. Hij pakte uit met enkele sterke saves. De Zwitser moest zich uiteindelijk gewonnen geven op een overhoeks schot van Baumgartner, al zag vooral de Dortmundse defensie er daar niet goed uit.

Lang stond de gelijke stand echter niet op het bord. Bellingham profiteerde haast meteen van geknoei bij Hoffenheim: 2-1. Dortmund op weg naar de zege, maar in de laatste minuten leken de Borussen zich toch opnieuw in eigen voet te schieten. Daburr mocht moederziel alleen een hoekschop in doel verlengen.

Een derde match op rij zonder overwinning voor Dortmund? Derde match op rij zonder goal van Haaland? Niets van, dacht de Noor. Nauwelijks een minuut later poeierde Haaland in hoogsteigen persoon de 3-2 op het bord na een ware scrimmage. De ontlading bij Haaland - en bij uitbreiding het hele stadion - was enorm. Het laatste kunststukje in geel-zwart?

Dortmund trekt met zes op negen de interlandbreak in. De volgende opdracht is de lastige verplaatsing naar Leverkusen. Maar of de Borussen daarin op Haaland (en Witsel) zullen kunnen rekenen... De komende dagen zullen ons wijzer maken.

