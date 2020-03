Gevolgen coronavirus dag na dag: Zes personen uit stopgezette UAE Tour positief op corona - Zwitserse competitie drie weken opgeschort Redactie

03 maart 2020

20u56

Gazprom, Cofidis en Groupama-FDJ verblijven nog altijd in Abu Dhabi, zes personen hebben corona

Het Russische wielerteam Gazprom en de Franse formaties Cofidis en Groupama-FDJ verblijven nog altijd in quarantaine in hun hotel in Abu Dhabi, na de annulatie van de laatste twee ritten in de UAE Tour door het coronavirus.

Afgelopen donderdag werd de UAE Tour stopgezet wegens het coronavirus. Alle renners en stafleden werden nadien getest op het coronavirus en moesten in hun hotels in Abu Dhabi blijven. De meeste ploegen konden intussen naar huis terugkeren, maar Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom zijn nog ter plekke, omdat nog niet alle resultaten binnen zijn. Team Emirates verkoos “uit voorzorg” te blijven.

“Hoewel de eerste reeks medische testen negatief was, wachten we nog altijd op de uitslagen van de tweede reeks”, laat Groupama-FDJ via Twitter weten. “Vijf van de twaalf resultaten zijn intussen binnen, ze zijn stuk voor stuk negatief. De andere testen zijn nog in analyse.”

Ook Cofidis wacht nog op resultaten. “Ik denk dat deze situatie echt niet normaal is”, reageert voorzitter Thierry Vittu. “We zitten tegen onze wil in quarantaine voor onbepaalde duur. Vooral dat laatste maakt het zwaar. We hopen op een snelle doorbraak maar voorlopig blijft het stil.”

Ondertussen raakte bekend dat bij zes mensen uit de stopgezette wielerronde het coronavirus is vastgesteld. Of het om renners of stafleden gaat, is niet duidelijk. Het gaat om twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan. “Zij zijn in contact gekomen met de twee eerdere besmettingen die in deze wielerronde werden vastgesteld”, klinkt het in de mededeling van de overheid.

“De patiënten worden nu opgevolgd volgens de voorgeschreven procedures van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).” In totaal zijn er nu in de Verenigde Arabische Emiraten 27 besmettingen vastgesteld, vijf mensen zijn reeds genezen verklaard.

UEFA richt werkgroep op voor coronavirus

De Europese Voetbalconfederatie (UEFA) houdt de situatie rond het nieuwe coronavirus nauwlettend in de gaten. De Europese voetbalbond heeft samen met nationale voetbalbonden een werkgroep opgericht. Die werkgroep houdt zich onder meer bezig met scenario’s bij het noodgedwongen afgelasten van wedstrijden of toernooien, aldus secretaris-generaal Theodore Theodoridis dinsdag tijdens het jaarlijkse congres van de UEFA, dit jaar gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Gianni Infantino, voorzitter van de Wereldvoetbalbond (FIFA), zei over het coronavirus: “Het is belangrijk om met instanties en autoriteiten samen te werken, maar we moeten niet in paniek raken.”

Minister: “Tokio heeft het recht Olympische Spelen uit te stellen”

“Tokio heeft het recht om de Olympische Spelen uit te stellen naar eind 2020 vanwege het coronavirus.” Dat vertelde de Japanse minister Seiko Hashimoto nadat er vragen over de Spelen circuleerden in het parlement.

“Het contract stelt dat de Spelen gehouden moeten worden in het kalenderjaar 2020. Dat zou geïnterpreteerd kunnen worden als het recht tot uitstellen”, zei Hashimoto. De Olympische Spelen staan nu ingepland van 24 juli tot en met 9 augustus. Hashimoto: “we doen er alles aan om de Spelen door te laten gaan op de geplande data”.

Het wijzigen van de data zou wel duur kunnen uitvallen. Het budget van de Spelen is ruim 11,25 miljard euro.

Het recht om de Spelen te schrappen ligt bij het IOC, maar vorige week liet voorzitter Thomas Bach nog weten dat hij ondanks de uitbraak van het coronavirus volledig achter het doorgaan van de Spelen staat.

NBA wil coronavirus halt toeroepen: geen high fives meer

De Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) neemt voorzorgen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo heeft de NBA de dertig teams uit de competitie een lijst met aanbevelingen gestuurd.

De NBA raadt de basketters onder meer aan om niet langer high fives uit te delen met fans maar ‘vuistjes’ te geven. Ook moeten ze vermijden om ballen, truitjes en pennen uit het publiek aan te nemen voor handtekeningen.

“De situatie kan vlug veranderen”, klinkt het bij de NBA. “De NBA en de spelersvakbond werken nauw samen met experts en de medische staf van de ploegen. We geven een aantal adviezen die gevolgd moeten worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.”

Het coronavirus heeft intussen ook de Verenigde Staten bereikt. Sinds dit weekend eiste het virus al zes mensenlevens.

WTA schrapt opnieuw tennistoernooi in China

De organisatie van de WTA Tour heeft opnieuw een tennistoernooi in Azië geschrapt vanwege het coronavirus. Het Kunming Open in het Chinese Anning, dat voor eind april op het programma stond, gaat niet door.

Vorige maand besloot de vrouwentennisbond ook al het toernooi in Xian te schrappen. Beide evenementen zijn onderdeel van de zogeheten 125K-series.

In China zijn deze winter al zo’n 3.000 mensen bezweken door het coronavirus, dat zich inmiddels over een groot deel van de wereld heeft verspreid. Het leidde tot annulatie of uitstel van tal van sportevenementen.

Zwitserse voetbalcompetitie tot 23 maart opgeschort

De Zwitserse voetbalcompetitie wordt uit angst voor verspreiding van het coronavirus opgeschort. Dat deelde de Zwitserse profliga maandag mee. Tot 23 maart wordt er niet gevoetbald in de Zwitserse eerste en tweede klasse. Zwitserland is het eerste Europese land dat een dergelijke maatregel treft.

De wedstrijden van de 24e speeldag, die afgelopen weekend hadden moeten plaatsvinden, werden ook al uitgesteld. Daar komen nu die van de 25e, 26e en 27e speeldag bij. Om economische redenen zijn de clubs gekant tegen het spelen van wedstrijden zonder publiek. Volgens hen zijn er voldoende data vrij om de wedstrijden in te halen.

De play-offs in het ijshockey, één van de populairste sporten in Zwitserland, worden eveneens uitgesteld, in eerste instantie tot 15 maart.

Geen Steve Clarke in Amsterdam

Bondscoach Steve Clarke van de Schotse voetbalploeg ontbreekt vanavond in Amsterdam bij de loting voor de Nations League (vanaf 18u te volgen op HLN.be). Clarke blijft volgens Sky Sports thuis omdat hij niet het risico wil lopen om enkele weken voor de play-offs om een EK-ticket besmet te raken met het coronavirus.

De voorzitter en directeur van de Schotse bond zijn wel naar Amsterdam gekomen. Ze wonen ‘s ochtends het congres van de Europese federatie UEFA in de Beurs van Berlage bij en vertegenwoordigen hun land ‘s avonds bij de loting voor de tweede editie van de Nations League. Schotland komt daarin uit in de B-divisie.

De ploeg van Clarke wist zich niet rechtstreeks te plaatsen voor het EK van komende zomer, maar krijgt een herkansing in de play-offs. De Schotten nemen het op 26 maart in Glasgow op tegen Israël. De winnaar strijdt vijf dagen later met Noorwegen of Servië om een plek op op het EK. In hun kwalificatiepoule eindigde Schotland als derde, op ruime afstand van winnaar België en runner-up Rusland.

Borussia Dortmund zegt zomertournee naar Azië af

Borussia Dortmund heeft zijn geplande tournee van komende zomer in Azië afgezegd wegens het coronavirus. Dat heeft het Duitse team van Axel Witsel en Thorgan Hazard dinsdag laten weten.

Sport Bild bracht het nieuws naar buiten, waarna Borussia bevestigde. “Het is met grote spijt dat we de knoop doorgehakt hebben”, klinkt het bij algemeen directeur Carsten Cramer. “We weten immers hoeveel plezier het de mensen daar doet als ze ons zien.”

Dortmund heeft voorlopig nog geen plan B klaar. “We hebben enkele offertes bestudeerd maar beslissen pas later”, aldus Cramer. “Als we ergens op kamp gaan, moet het voor 100 procent verantwoord zijn en mag het geen risico inhouden. De gezondheid van de ploeg en medewerkers primeert steeds.”

