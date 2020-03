Gevolgen coronavirus dag na dag: Rugbywedstrijd Italië-Engeland uitgesteld - Alle voetbalwedstrijden in Marokko achter gesloten deuren Redactie

05 maart 2020

16u34

Bron: Belga 1

MotoGP in Thailand verplaatst naar 4 oktober

De Grote Prijs MotoGP van Thailand, die op 22 maart op het Chang International Circuit op de planning stond, is uitgesteld door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat bevestigde de Thaise minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul maandag. De Grote Prijs wordt verplaatst naar 4 oktober, zo maakte de Internationale motorsportfederatie FIM donderdag bekend.

De FIM maakte zondag bekend dat de MotoGP-wedstrijd van Qatar, voorzien op 8 maart, geannuleerd wordt omwille van het coronavirus. “Gezien de in Qatar ingevoerde reisbeperkingen die personen uit Italië (en andere landen) treffen, zal de wedstrijd van de koninginnenklasse niet plaatsvinden op het circuit van Losail”, klonk het op de FIM-website.

“Wie aankomt na een rechtstreekse vlucht uit Italië of wie de voorbije twee weken in Italië verbleef, moet in Qatar minimaal 14 dagen in quarantaine blijven.” In Qatar zou de eerste manche van het nieuwe MotoGP-kampioenschap gereden worden. Zes rijders in de MotoGP zijn afkomstig uit Italië.

Rugbywedstrijd Italië-Engeland uitgesteld

De interland in de Six Nations rugby tussen Italië en Engeland, die op 14 maart in de Italiaanse hoofdstad Rome op het programma stond, is uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus, zo maakten de organisatoren bekend.

Het doek viel eigenlijk woensdagavond al door het door de Italiaanse regering uitgevaardigde decreet waarin staat dat sportwedstrijden in Italië tot en met 3 april achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Six Nations besliste daarop de wedstrijd uit te stellen.

Alle voetbalwedstrijden achter gesloten deuren in Marokko

Uit angst voor besmetting met het nieuwe coronavirus worden alle voetbalwedstrijden in Marokko tot nader order achter gesloten deuren gespeeld, zo maakte de Marokkaanse Voetbalfederatie FRMF vandaag bekend.

De maatregel geldt voor alle wedstrijden, in alle categorieën. De nationale bond nam deze beslissing omdat ook in Marokko het coronavirus is opgedoken. Een 39-jarige man bleek besmet na een bezoek aan de Italiaanse stad Bergamo. Eerder werd in Marokko ook al de GP judo in Rabat uitgesteld.

