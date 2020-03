Gevolgen coronavirus dag na dag: Italiaans bekerduel tussen Napoli en Inter wordt uitgesteld - Maatregelen getroffen voor olympische fakkeltocht Redactie

04 maart 2020

15u22 0

Maatregelen getroffen voor fakkeltocht olympisch vuur

Het organiserend comité van de Olympische Spelen in Tokio laat weten dat het maatregelen treft voor de gekende fakkeltocht met de olympische vlam. Het vuur wordt traditioneel doorgegeven van loper tot loper, die de vlam in verschillende landen laat passeren. Die tocht brengt heel wat volk en toeschouwers op de been om het spektakel van dichtbij te volgen.

Door de uitbraak van het coronavirus wil de organisatie het aantal bezoekers en toeschouwers tot een minimum beperken, om onnodige risico's op verdere verspreiding van het virus te vermijden. Het comité beslist om recepties, diners en andere evenementen te schrappen. Bij de generale repetities wordt helemaal geen publiek toegelaten. Op die manier wil het de gezondheid van de bevolking en de hardlopers niet in gedrang brengen.

Ook Italiaans bekerduel tussen Napoli en Inter wordt uitgesteld

De terugwedstrijd van de halve finale in de Italiaanse Beker tussen Napoli en Inter Milaan wordt vanwege het coronavirus uitgesteld. Dat maakte de Lega Serie A bekend. De match stond voor morgen/donderdag (om 20u45) geprogrammeerd. Wanneer het duel tussen de ploegen van Dries Mertens en Romelu Lukaku wordt ingehaald, is nog niet vastgelegd.

Eerder werd al de terugwedstrijd in de andere halve finale tussen Juventus en AC Milan uitgesteld. Vorige maand vonden de heenwedstrijden plaats. Napoli won met 0-1 bij Inter, Milan-Juventus eindigde op 1-1. De finale staat op 20 mei in Rome geprogrammeerd.

🚨 | ANNUNCIO



Ufficiale il rinvio di #NapoliInter, semifinale di ritorno di #CoppaItalia 👉 https://t.co/LZszkYjL8b#FCIM Inter(@ Inter) link

Inter-coach Conte over het coronavirus: “We mogen de situatie niet onderschatten”

FIBA stelt olympisch kwalificatietoernooi basket 3x3, met Lions, uit

De Internationale Basketbalfederatie (FIBA) heeft beslist het olympisch kwalificatietoernooi basketbal 3x3, dat van 18 tot 22 maart in het Indiase Bengaluru zou doorgaan, uit te stellen omwille van de voortdurende dreiging van het coronavirus.

Aan dat toernooi zouden ook de Belgian Lions 3x3 deelnemen.

De FIBA bekijkt nu, in nauwe samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), waar en wanneer het toernooi dan wel zal moeten plaatsvinden. Het kwalificatietoernooi moet immers voor eind april doorgaan. Dan vindt van 24 tot 26 april in Boedapest het laatste mondiale kwalificatietoernooi plaats, waarop het laatste ticket voor Tokio wordt uitgereikt.

