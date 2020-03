Gevolgen coronavirus dag na dag: alle voetbalwedstrijden achter gesloten deuren in Marokko Redactie

05 maart 2020

10u34

Bron: Belga 0

Uit angst voor besmetting met het nieuwe coronavirus worden alle voetbalwedstrijden in Marokko tot nader order achter gesloten deuren gespeeld, zo maakte de Marokkaanse Voetbalfederatie FRMF vandaag bekend.

De maatregel geldt voor alle wedstrijden, in alle categorieën. De nationale bond nam deze beslissing omdat ook in Marokko het coronavirus is opgedoken. Een 39-jarige man bleek besmet na een bezoek aan de Italiaanse stad Bergamo.

Eerder werd in Marokko ook al de GP judo in Rabat uitgesteld.