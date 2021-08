Gevluchte atlete uit Wit-Rusland wil voor Polen gaan lopen: “Ik heb besloten hier te blijven”

Buitenlands voetbal Romelu Lukaku speelt zondag wellicht Londense derby en geeft eerste interview: “Drogba heeft me goed voorbereid”

16 augustus Na de verplichte quarantaineperiode is Romelu Lukaku eindelijk klaar om zich bij de groep te vervoegen. Vandaag legde hij een PCR-test en fotosessie (zie beelden hierboven en -onder) af, morgen zal hij voor het eerst meetrainen bij zijn nieuwe club - vandaag heeft Chelsea een dag vrij. “Drogba heeft me goed voorbereid”, vertelt Lukaku in zijn eerste interview aan de clubmedia.