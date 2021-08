Geslaagd of niet? Wel erg opvallend derde tenue voor De Bruyne en Doku

Antwerp De top bestormen doe je niet op het gemakje: waarom Antwerp met of zonder Nainggolan de oven van Nicosia moét overleven

8:00 ‘Harder, better, faster, stronger’. ‘t Zou niet misstaan op de gevel van de Bosuil. De Great Old wil de top bestormen. Hoe sneller, hoe liever. Paul Gheysens wil altijd meer, maar wie zoveel ambitie heeft, mag niet struikelen over Europese voetbaldwerg Omonia Nicosia. 40 graden of niet, Radja of geen Radja, geen excuses, Antwerp. Je weet wat te doen.