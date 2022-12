Geschiedenis in de NBA: Luka Doncic zorgt voor historische triple-double

James Harden was tot nu toe de enige speler die een ‘triple-double’ op het scorebord zette met 60 punten, 10 rebounds en 11 assists in een wedstrijd voor Houston in 2018. Met uiteindelijk 60 punten, 21 rebounds en 10 assists deed Doncic nog beter. Doncic scoorde bovendien 7 van de 11 punten van de Mavericks in overtime. Dat er nog overtime kwam, was te danken aan een mirakel. In de laatste 26 seconden haalden Doncic en co. nog negen punten op. Op vier seconden van het einde miste Doncic opzettelijk een vrijworp (1 punt was niet genoeg), de Sloveen pakte de rebound en maakte alsnog gelijk.