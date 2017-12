Geordie Shore-ster blijft verbazen als kooivechter: slaat ook nieuwe tegenstander al na 40 seconden knock-out avh

06u54 0 videostill . Aaron Chalmers werd bekend dankzij het realityprogramma Geordie Shore op MTV, maar tegenwoordig maakt de Brit furore als MMA-vechter. Gisteravond won hij zijn derde kamp op rij, opnieuw na een knock-out in de eerste ronde.

Aaron Chalmers heeft zijn start in de BAMMA 31 (British Association of Mixed Martial Arts) niet gemist. In mei won Chalmers zijn eerste gevecht met een knock-out in de eerste ronde. In september deed hij nog beter: zijn tweede gevecht was al voorbij na 32 seconden, ook door knock-out. En gisteravond sloeg hij zijn derde tegenstander, debutant Karl Donaldson, al na 40 seconden tegen het canvas. Straf.

Zijn Geordie Shore-collega’s zagen in de arena hoe hun vriend al snel zegevierde. En niet veel later reageerden kijkers ook op Twitter enthousiast: “Aaron Chalmers is een machine”, luidde het. Sommigen geloven zelfs dat het niet lang zal duren vooraleer Chalmers zijn opwachting maakt in de UFC, de elitecompetitie, al lijkt die kans voorlopig gering. Anderen merkten wel op dat hij het voorlopig enkel tegen onervaren vechters heeft moeten opnemen.

Well done @AaronCGShore just caught your fight. Slowly but surely silencing the doubters 👊 David Kane(@ DJKorky) link

Can’t wait till Aaron Chalmers is ufc champion..... Mike Broom(@ mikebroomy) link

Aaron Chalmers fighting another opponent who hasn’t had a single MMA fight in his life, what a joke James Williams(@ Jameswilliamsx) link