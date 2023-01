Bekerhouder Gent prikt zich ten nadele van VHL Haasrode naar de derde plaats in de Liga. De winnende 0-3 kostte ruim wat energie. De eerste voorsprong van 4-6 werd door ‘bomber’ Abinet - acht punten - omgezet in 16-13. Fafchamps en Pierre Perin stelden zich gevaarlijk op: 21-17. Maar receptioneel klapte de thuisploeg via 22-20 en 22-24 in elkaar. Het teveel aan dropballen werd door Gent, met Ver Eecke voor Vandecaveye, zonder pardon afgestraft: 24-26. Het verlies knakte het ritme bij de Luikenaars. Gevolg: een fikse foutenlast over 3-9 en 5-12 in de tweede fase. Toch had Gent ook een appelflauwte: 13-15. Martijn Colson reageerde tijdig: 19-21 en 20-23. De Deen Tobias Kjaer drukte af voor 0-2. Dat scenario herhaalde zich ‘in the end’. Abinet, Madsen en Perin knabbelden een nieuwe 1-5 weg. Een gelijke 17-17 beroerde de slotbeurt. Daarin gaven Ver Eecke en Kjaer langs 17-20 de doorslag. Borgworm verslikte zich in 35 fouten tegenover 18 voor de bezoekers. (PLG)