Genkfans hekelen trommelverbod Kristof De Cnodder

13 februari 2020

22u50 0

De meegereisde supporters van Racing Genk lieten in het begin van de wedstrijd duidelijk hun ongenoegen blijken over het trommelverbod dat sinds eind vorig jaar geldt in het Bosuilstadion. Dat verbod kwam er uitgerekend na de doortocht van Genk in de beker. De Genkse fans roffelen traditiegetrouw al eens graag op een trommel en dat mocht gisteren dus niet. Op een spandoek in het uitvak stond ‘Ge kunt fluiten naar uw trommelverbod!’ te lezen. Daarna lieten de bezoekende fans gedurende enkele minuten een sirene loeien die ze op één of andere manier hadden binnen gesmokkeld.