Genk-coach Wolf maakt balans op : "Deze stage is het begin van iets moois" Kjell Doms

11 januari 2020

00u00 0 RC Genk Was Benidorm voor Racing Genk de startplaats voor een fabuleuze eindsprint richting play-off 1? Het zal moeten blijken, maar de voortekenen zijn in elk geval goed. "We zullen wedstrijden winnen en de spelers zullen beter worden", zegt trainer Hannes Wolf.

"Het moet voor jullie ook een leerrijke stage geweest zijn, toch?", vraagt Hannes Wolf, terwijl hij ontspannen terugblikt op de stageweek. "Jullie hebben elke training van dichtbij kunnen volgen." Klopt. Het was interessant om te zien hoe Wolf zijn jonge groep dag na dag probeert te pushen. Dan eens met een glimlach iemand terechtwijzend, dan weer kordaat en met luide stem. "Jonge spelers moet je soms hard aanpakken. Wij kunnen niet terugvallen op de ervaring van een ploeg vol dertigers. Wij zullen meer fouten maken, maar dat moet gecompenseerd worden. Door honger, door intensiteit, door agressiviteit. Wij moeten bereid zijn om harder te werken dan de rest, dat is de sleutel naar succes."

Wolf wil van Genk opnieuw een machine maken waarin elke schakel denkt als het geheel. Dat vergt tijd, vooral voor de creatieve jongens. Vrijbuiters zijn het niet gewend om te functioneren in een keurslijf. Bongonda kreeg er een paar keer flink van langs, Wolf wilde vooral dat hij meer uitstraalde dat hij echt wilde winnen. Théo is intussen helemaal mee in het verhaal.

Met mensen die niet meewillen heeft Wolf geen medelijden, kijk maar naar Ndongala. "Ik wil spelers zien die mij elke dag tonen dat ze beter willen worden. Dit is niet mijn project, maar het project van Racing Genk. We zitten nog steeds in een beginstadium. Maar ik ben er zeker van dat als we op lange termijn op deze manier blijven verder werken dat we succesvol zullen zijn. We zullen matchen winnen en de spelers zullen beter worden. Wij zullen slagen, honderd procent zeker. Met Thorstvedt en Daehli hebben we twee nieuwe, sterke spelers erbij gekregen. Jere Uronen keert terug, voor mij is hij ook een nieuwkomer want hij speelde nog niet sinds ik hier ben. We hebben een sterke as, Onuachu en Hrosovsky zijn helemaal geïntegreerd. Ik ben tevreden over de kwaliteiten van deze groep. Als niemand vertrekt, hoeft er voor mij niet per se iemand bij te komen."

Play-off 1 vóór play-off 1

Racing Genk staat voor bepalende weken. De landskampioen speelt een play-off 1 om in play-off 1 te geraken. Op bezoek bij Zulte Waregem, Gent en Antwerp. Thuis tegen Charleroi, Standard en Club Brugge. "De druk is groot, maar dat ben ik gewoon", zegt Wolf. "Zelfs bij de jeugd van Borussia Dortmund móest er gewonnen worden. Met Stuttgart heb ik gevochten om naar de eerste Bundesliga te gaan en nadien om erin te blijven. Ook bij HSV was er veel druk. Dat die ook hier zal toenemen houdt mij niet bezig, dat hoort erbij. Ik vertrouw mijn groep, dat is het belangrijkste. We zullen niet elke match winnen, maar ik voel wel dat dit het begin van iets moois is."