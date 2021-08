Genieten: duizenden fans zien fenomenaal punt tijdens padelspektakel in Knokke

US OPEN Djokovic heeft afspraak met geschiede­nis op US Open: “Grand Slam zou grootste prestatie uit mijn carrière zijn”

29 augustus Novak Djokovic kan na zijn eindzeges op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op de komende US Open de laatste hand leggen aan een Grand Slam, het winnen van alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar. De Servische nummer één van de wereld verklaarde dat dat de grootste prestatie in zijn carrière zou zijn.