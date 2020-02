Gemiste kans: Goffin verliest van nummer 132 en strandt in halve finales in Montpellier Redactie

08 februari 2020

19u18 3 Tennis Een gemiste kans: zo mag de nederlaag van David Goffin (29) in de halve finales van het ATP-toernooi van Montpellier wel genoemd worden. De Luikenaar, het nummer 10 van de wereld en het nummer 2 van de plaatsingslijst, moest zijn meerdere erkennen in de Canadees Vasek Pospisil, het nummer 132 van de wereld: 6-3, 1-6 en 7-5. In de finale treft Pospisil (29) nu de Fransman Gaël Monfils.

Na een moeilijke eerste set herpakte Goffin zich in set twee sterk. In de derde set waren beide spelers erg aan mekaar gewaagd. Uiteindelijk delfde Goffin dan toch het onderspit tegen de veel lager geklasseerde Pospisil. De partij duurde in totaal 2 uur en 22 minuten.

In de finale wacht voor de 29-jarige Canadees topreekshoofd Gaël Monfils (ATP 9). De Fransman klopte in de halve finales de Serviër Filip Krajinovic (ATP 44) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-2. Monfils telt voorlopig acht ATP-titels, de laatste veroverde hij vorig jaar in Rotterdam. In 2014 triomfeerde hij al een keer in Montpellier. Pospisil won nog nooit een toernooi en bereikte alleen in 2015 in Washington de finale.

Op het palmares van Goffin staan voorlopig vier titels. In 2017 was hij de beste in Tokio en Shenzhen, in 2014 trok hij in Metz en Kitzbühel aan het langste eind. Goffin bereikte daarnaast nog negen keer de finale. Vorig jaar lukte dat de Luikenaar in Cincinnati en het Duitse Halle.