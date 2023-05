“Gelijkspel van Antwerp gaf enorme boost”: spelers Genk geloven nog steeds in de landstitel

“Het is misschien raar, maar vandaag ben ik extra trots”, begon Vrancken zijn analyse. “We hadden nog nooit een match gewonnen waarin we niet goed waren. We hebben ook al veel punten verloren in matchen waar we de betere ploegen waren. Dan mag het ook eens andersom zijn. Ik bekijk het glas halfvol. Ik weet wat mijn jongens er elke dag voor doen. Ze verdienen het om tot de slotspeeldag mee te doen.”

Over medewerking van Club Brugge zondag in Union wilde Vrancken nog niets weten. “We moeten sowieso naar onszelf kijken en focussen op onze match tegen Antwerp. We moeten er volop in geloven, al zijn we nog steeds de underdog. Maar we zagen al een paar keer dat er vreemde wendingen kunnen zijn...”

Paintsil cruciaal

Weer maar eens levensbelangrijk voor Genk: Joseph Paintsil. De Ghanees scoorde er twee op Jan Breydel. In totaal zit hij al aan zeventien treffers. By far zijn beste seizoen ooit. “We speelden hier niet goed, maar soms draait het om de wil om te winnen”, zei de winger. “Door het gelijkspel tussen Antwerp en Union was de motivatie bij ons enorm hoog. Komende zondag wordt het do or die. Of we op de medewerking van Brugge rekenen? Ik denk dat ze voluit zullen gaan. Het is voor hun toch ook de laatste match van het seizoen? Die willen ze winnen. Vandaag hebben ze er toch ook voor gevochten?”

Hoofdrol Hrosovsky

Andere hoofdrolspeler was Patrik Hrosovsky. Normaal iemand in de marge. Goeie speler, maar niet de meest opvallende. Niemand die hem de hoofdrol tegen Brugge misgunde. Met een frommelgoal zette hij Genk op 1-2, een ontzettend belangrijke goal. “De adrenaline gierde door mijn lijf”, reageerde de Slowaak. “Uiteraard gaf de uitslag van Antwerp-Union een boost. We hadden ervoor gekozen om niet samen naar die match te kijken. Alleen de laatste twintig minuten heb ik gezien.”

“Uiteindelijk waren we vandaag onszelf niet”, vond Hrosovsky. “Maar op een bepaald moment draait het alleen maar om de punten. We hebben dit seizoen al vaak verloren terwijl we de betere ploeg waren. Nu was het andersom. Tot de laatste match vechten we nu met drie ploegen. Een geweldige apotheose voor de fans en voor ons”, aldus de middenvelder.

