Geïrriteerde Ronny Deila over potentiële overstap naar Club Brugge: “Ik weet niets over de zaken die over mij geschreven worden”

Beide coaches deden hun traditioneel matchpraatje, even later kwam het mogelijke vertrek richting Club Brugge van Deila onvermijdelijk aan bod. “Wat er geschreven wordt in de kranten is niet waar”, vertelde de Noor. Waarna een kleine optelsom volgde. “1. Ik heb geen akkoord met Club Brugge. 2. Er is geen contact geweest tussen beide clubs. Er zijn drie partijen in deze zaak - Standard, Club Brugge en ikzelf. Ik heb een contract hier en ben hier gelukkig. Ik weet niets over de zaken, die over mij geschreven worden. Dat zorgt voor problemen rond de club. Het heeft een invloed op iedereen en het vergt enorm veel energie. Al krijg ik er vooralsnog geen stress van. In de komende dagen wil ik graag duidelijkheid. Of ik blijf bij Standard en we gaan er tegenaan of er zal iets anders gebeuren.”