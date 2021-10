Gefrustreerde Vanhaezebrouck na verlies tegen Union: “Dit was een echte hold-up”

Hein Vanhaezebrouck kon niet ontevreden zijn over het geleverde spel van zijn team tegen Union, maar wel over het resultaat. “Ik denk dat Union terecht aan de leiding staat, dat heb ik trouwens ook al gezegd vóór deze wedstrijd”, zegt de coach van AA Gent. “Ik heb hun thuiswedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge gezien. Twee matchen die ze verliezen, maar die ze eigenlijk verdienen te winnen, omdat zij toen de beter ploeg waren. Maar vandaag was dat niet het geval. Het is misschien de eerste keer dat zij een match winnen waarin zij niet de betere ploeg zijn.”

“De eerste helft was een hold-up”, aldus Vanhaezebrouck. “Er was 45 minuten dominantie van ons, maar zij breken één keer uit en ze scoren, uit een net geen buitenspelpositie. Voor de rest heeft Bolat geen enkele bal moeten pakken. Wij speelden constant op hun helft. Paal, lat, penalty, nog eens lat. Dat gaat om een beetje meeval die ontbreekt. Je kan spreken van efficiëntie, maar we hebben al veel ergere de nek omgewrongen. Nu waren we er dichtbij, maar het was spijtig genoeg iedere keer net niet.”

“Door de veelvuldige regen lag ons veld er ook nog moeilijker bij dan anders. Dan geef je zelf een penalty weg voor de rust en dan sta je 0-2 achter. En dan moet je na de rust op een alsmaar moeilijker veld proberen het verschil te maken. Zij stonden goed georganiseerd. Zij kunnen aanvallend spelen én zij kunnen verdedigend spelen. Ze hebben echt wel kwaliteiten. Union is een ploeg die lang zal meedraaien bovenin.”

“We hebben ook na de rust weinig weggegeven, ondanks het feit dat zij konden counteren. Ook toen heeft Bolat geen bal moeten pakken, terwijl hun keeper er een paar goeie uitgehaald heeft én we nog eens de lat treffen. Al bij al kan ik mijn jongens weinig verwijten. Oké, er zijn er een paar die weggezakt zijn in de tweede helft, maar daar zal het zware veld wel een rol bij gespeeld hebben. Het is niet makkelijk om daar snel op te combineren. Ik had de eerste 45 minuten graag nog eens teruggezien na de rust, maar ik denk dat dat in deze omstandigheden niet mogelijk was.”

“Ik wil niets afdoen van de verdienste van Union. Het is fantastisch wat Felice Mazzu vorig jaar al gedaan heeft en wat hij nu opnieuw doet. Leuven en Beerschot zijn vorig jaar ook goed gestart, maar daarna weggezakt. Dat verwacht ik niet van Union, ik denk dat zij een blijver gaan zijn. Maar ik wil niet toegeven dat zij vandaag verdiend gewonnen hebben. Als je de kansen en de mogelijkheden ziet én het werk dat hun keeper gehad heeft, dan kan je dat met alle sympathie voor Union niet zeggen. Dat zou ik niet één, maar drie bruggen te ver vinden.”

