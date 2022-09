Geen WK? Belgische revelatie Roméo Lavia minstens zes weken uit

Buitenlands voetbal Op deze futuristi­sche wijze oefenen Courtois en Hazard voortaan op vrije trappen

Een nieuwigheidje op het trainingsveld van Real Madrid: een volledig mechanische springende muur. Via een tablet kan het hele snufje in beweging worden gezet. Ook kan men de lengte van de poppen aanpassen om een zo realistisch mogelijke muur na te bootsen. Onder meer Luka Modric en Toni Kroos - twee vrijetrapspecialisten - mochten de nieuwe technologie uittesten. Met succes, de bal verdween - althans op de beelden die ‘De Koninklijke’ verspreidde - iedere keer mooi in het hoekje. Op enkele uren tijd werd de video miljoenen keren bekeken. Let ook op de outfit van de pionnen in de muur - keurig in een plunje van de Spaanse topclub.

31 augustus