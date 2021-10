Geen wereldtitel kickboksen voor Ben Saddik: bekijk hier hoe Antwerpenaar na wervelende strijd het hoofd buigt voor titelhouder Verhoeven

KickboksenGeen wereldtitel voor Jamal Ben Saddik (31) in het kickboksen. De Belgische Marokkaan verloor zijn gevecht om de ‘belt’ tegen de Nederlander Rico Verhoeven (32) - sinds 2014 wereldkampioen. Ben Saddik begon voortvarend, maar Verhoeven knokte terug en won in ronde vier na een technische knock-out. “Wat een beest”, vertelde Verhoeven over Ben Saddik. Want wat was dit een geweldige strijd.

Vier jaar na de dreun in zijn eerste wereldtitelgevecht tegen Rico Verhoeven en het bijhorende spuwincident aasde Jamal Ben Saddik op revanche. ‘The Goliath’, zoals hij in zijn geboortedorp Borgerhout wordt genoemd, wilde ook komaf maken met het ellendige jaar dat 2021 tot nu toe was. “Ik verplicht mezelf om die ‘belt’ te pakken”, klonk het vooraf. Makkelijk zou het allerminst worden. De reus van 2.05m nam het op tegen ‘de koning van het kickboksen’. Verhoeven veroverde in 2014 de wereldtitel en verdedigde die sindsdien liefst negen keer met succes. De Nederlander was niet zinnens de titel in te leveren: “Ik ben de beste en wil dat blijven.”

27.000 fans zagen de Antwerpenaar in de GelreDome in Arnhem voortvarend starten. In ronde één dwong hij Verhoeven op de knieën, in ronde twee verkocht hij hem enkele rake klappen. De snee onder het rechteroog - dat bovendien opgezwollen was - van de Nederlander was énorm. Verhoeven stond op kraken, maar barsten deed ie niet.

Wat volgde was de ommekeer. Ben Saddik trapte op zijn adem. Verhoeven rook bloed en nam de wedstrijd helemaal over. In ronde drie incasseerde Ben Saddik zonder daar iets tegenover te kunnen stellen - het was helemaal op. Bij aanvang van ronde vier werd de titelstrijd beslecht. De ref legde het kamp uit voorzorg stil nadat Ben Saddik een nieuwe spervuur aan aanvallen slikte. De Belg hing gebogen over het touw. Game over. Maar wel na een spetterend kamp. En of Verhoeven tegenstand had.

Verhoeven had achteraf enkel lovende woorden voor zijn opponent. “Wat een beest is hij!” Nadien volgde een knuffel - de twee hadden alleen maar respect voor elkaar. Ben Saddik verliet de arena onder luid applaus.

