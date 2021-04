Geen vaccin-voorrang voor olympische atleten

Wielrennen Wat nu voor de ‘Grote Drie?’ Van Aert en Alaphilip­pe koersen nog even door, Van der Poel keert terug naar “favoriete discipline”

6 april In de aanloop naar Milaan-Sanremo gingen er slechts drie namen over de tongen: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. De ‘Grote Drie’. Maar zo'n twee weken later oogt de balans van de drie kleppers minder indrukwekkend dan verwacht. In de Ronde van Vlaanderen strandde Van der Poel op de tweede plaats, moest Van Aert genoegen nemen met plek zes en zakte Alaphilippe in de finale door het ijs. Veel tijd om te herbronnen is er niet, want de volgende uitdagingen staan voor elk van hen al voor de deur. Een overzicht.