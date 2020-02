Geen trainer meer en ook geen plaats in Raad van Toezicht: rol van Klinsmann bij Hertha BSC helemaal uitgespeeld AV

13 februari 2020

15u18

Bron: VI.nl 0 Jürgen Klinsmann zal niet meer terugkeren bij Hertha BSC. Nadat hij twee dagen geleden opstapte als trainer van Die Alte Dame, kreeg hij vandaag te horen dat hij ook niet meer welkom is bij de Raad van Toezicht. “De manier waarop hij is vertrokken, is onacceptabel. Op deze manier kunnen we niet samenwerken”, liet investeerder Lars Windhorst zich in een persconferentie ontvallen.

“Jürgen Klinsmann heeft met onmiddellijke ingang afscheid genomen van zijn rol als hoofdcoach van Hertha BSC.” Dat liet de Duitse club dinsdag weten in een bericht op Twitter. Na slechts twee maanden kwam er dus al een einde aan de samenwerking tussen de twee partijen.

Het was de Duitser zelf die de handdoek in de ring gooide. Hij verweet de club een gebrek aan vertrouwen in hem. Ook had Klinsmann plannen om technisch directeur te worden, maar die werden gedwarsboomd door sportief directeur Michael Preetz. De twee hadden niet de beste relatie en dat liet de ex-coach ook blijken. “Het stoorde me dat hij altijd commentaar had op de spelers en scheidsrechters. We leefden op gespannen voet.”

In een Facebookbericht gaf Klinsmann aan dat hij zich opnieuw op zijn oorspronkelijke taak als lid van de Raad van Toezicht zou toeleggen. Dit orgaan heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De Duitser was daar sinds 2019 aan de slag, tot hij trainer werd, maar wordt er nu niet meer terugverwacht door de clubleiding.

“De manier waarop hij is vertrokken, is onacceptabel”, zei investeerder Lars Windhorst hierover vandaag op een persconferentie. “Op deze manier kunnen we niet samenwerken. Het is de vraag of we dat over een paar maanden anders zien. Hij heeft veel krediet verspeeld met dit vertrek. Maar ik sluit nooit de deur helemaal.”

Dat Klinsmann maar twee maanden trainer was van de club is verrassend te noemen. Toch heeft Windhorst geen spijt dat hij de Duitser een kans gaf, wel over hoe het is afgelopen. “Of ik me in hem heb vergist? Zijn kortsluiting-beslissing is in ieder geval onacceptabel. Desondanks geloof ik niet dat ik me in hem heb vergist. We waren op de goede weg. Daarom is het ook zo betreurenswaardig dat het zo is geëindigd is.”