“Geen ‘Spa’ meer? Dat zou pas zonde zijn”: Max Verstappen spreekt steun uit voor Francorchamps, verantwoordelijken Belgische GP lobbyen verder

Koers kort KOERS KORT. De Lie nu ook officieel langer bij Lotto Soudal - Segaert Europees kampioen tijdrijden bij de beloften

Nadat er in juni al een mondeling akkoord op tafel lag, heeft Lotto Soudal de contractverlenging van sensatie Arnaud De Lie (20) nu ook officieel bekendgemaakt. Het contract, dat nog liep tot 2023, werd opengebroken en met een jaar verlengd tot eind 2024. De Lie is aan zijn eerste profjaar bezig, maar maakte al veel indruk met maar liefst zes overwinningen. “Ik voel me heel goed in deze ploeg”, zegt De Lie. “Bij alle renners, de staff en de sportdirecteurs voel ik me op mijn gemak. De ploeg heeft eigenlijk vanaf mijn eerste koers voor mij gereden. Als ik vertrouwen had in een goede sprint, kreeg ik alle steun. Dat wederzijdse vertrouwen is voor mij de belangrijkste reden om te verlengen.”

9:42