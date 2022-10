RONSE Wordt Ronse de start- of aankomst­plaats van een Tourrit? “Ons wielerver­le­den en de namen Alapahilip­pe en Rousse kunnen een troef zijn”

De vzw Ronse Koerst heeft plannen om in de Hermesstad de start- of aankomststreep te trekken van een rit in de Ronde van Frankrijk. Voorzitter Luc Vandenabeele was daarvoor in Parijs bij de voorstelling van de Tour 2023 en keerde terug met een scenario dat doet dromen.

16:02