Geen play-offs door corona? Dan worden tv-gelden ‘heronderhandeld’, maar wie gaat die rekening betalen?

Giro Wiggins prijst Gi­ro-win­naar: “Dit is geen toevals­tref­fer”

26 oktober Tao Geoghegan Hart is volgens Bradley Wiggins een waardig winnaar van de Ronde van Italië. “Dit is geen toevalstreffer”, meent de Tourwinnaar van 2012. “Ik hoop dat hij dit ook mag laten zien in de Ronde van Frankrijk en dat we de komende tien jaar over hem praten”, zei hij op Eurosport.