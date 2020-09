Geen nieuwe besmettingen in A-kern Anderlecht, Kompany: “Het heeft geleefd in de groep” Pieter-Jan Calcoen en Thomas Lissens

17 september 2020

19u26 1 Anderlecht Goed nieuws op Anderlecht. De recente coronatests hebben geen nieuwe besmettingen bij de A-kern aan het licht gebracht. Dat bevestigde Vincent Kompany zonet tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de match. Een personeelslid en iemand uit de bredere kern, James Lawrence, blijken wel besmet.

Eerder deze week testten Michel Vlap (voor de tweede keer), Peter Zulj en Timon Wellenreuther positief. Zij zitten in quarantaine en missen de match tegen Waasland-Beveren. Bij Anderlecht zat de schrik er de voorbije dagen goed in, de interne maatregelen werden aangescherpt. Mochten er nog vier spelers positief getest hebben, dan had RSCA kunnen vragen om de wedstrijd op de Freethiel uit te stellen, maar zover komt het nu dus niet. Behalve Vlap, Zulj en Wellenreuther mist Kompany komend weekend geen spelers door Covid-19.

De T1 van Anderlecht erkent wel dat de situatie de manier van werken bemoeilijkte. “Het was een week die getint was door corona. We kunnen niet ontkennen dat dat voor extra stress heeft gezorgd. Dat zag ik ook wel bij de spelers. We moeten hier lessen uit trekken over hoe we er in de toekomst het best mee kunnen omgaan”, aldus Kompany. “Maar ik heb ook wel tegen mijn spelers gezegd dat dit geen excuus mag zijn richting zaterdag. De lat mag niet naar beneden, ook al moesten we natuurlijk rekening houden met de omstandigheden tijdens meetings en op training.”

Lessen uit trekken

Kompany ziet de situatie als een challenge. “Het is aan ons om deze situatie te verslaan. Vanaf morgen wil ik ook niet meer spreken over corona. Het grootste deel van de spelers die erbij waren tegen Cercle, zijn ook zaterdag gewoon beschikbaar, hé. De situatie heeft geleefd in de groep. Als je zit te wachten op die resultaten, is het als een loterij. Eén iemand kan positief zijn, maar het kunnen er ook tien zijn. Gelukkig valt het nu mee.”

Anderlecht gaat zaterdagavond dus nagenoeg op volle sterkte op bezoek bij Waasland-Beveren. De Waaslanders begonnen met 3 op 15 aan de competitie en mogen geen probleem zijn voor RSCA. “Bij zo'n teams hangt het vaak af van de vorm van de dag. ‘t Is ook een ploeg die wel voetballende ambities en duidelijke eigen principes heeft. Bovendien hebben ze misschien niet altijd het resultaat gekregen dat ze verdienen. Het wordt vooral belangrijk om daar echt ons eigen spel te gaan spelen. Enerzijds moeten we respect tonen voor Waasland-Beveren, maar anderzijds moeten we ook lef tonen. Zeker aanvallend.”