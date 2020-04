Geen licentie voor Standard, Moeskroen, Oostende en vier clubs uit 1B, Anderlecht krijgt wel groen licht Redactie

08 april 2020

17u56 67 Voetbal De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de proflicentie voor 1A en 1B niet toegekend aan Standard, KV Oostende en Moeskroen. Tenzij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) anders beslist, zakken die clubs naar de eerste amateurklasse, in het geval van Standard zelf tweede amateurklasse. Ook vier 1B-clubs grepen naast de licentie.



De grootste verrassing van de dag is ongetwijfeld dat Standard achter het net vist. Het niet uitbetalen van tekengeld aan enkele spelers en onregelmatigheden in het stadiondossier, liggen mee aan de basis van de beslissing van de licentiecommissie. De club heeft volgens de commissie: “niet voldaan in het betalen van de tekengelden aan acht spelers voor de maand februari 2020".Die tekenpremies zouden te laat betaald zijn. In totaal gaat het volgens de uitspraak om een bedrag van €1.044.027,60. Daarnaast blijft Standard volgens de licentiecommissie ook in zijn stadiondossier in gebreke. De club countert: “Het document bevat de handtekeningen van zowel de kopers als de verkopers en verbindt ze onherroepelijk”. In de investeringsgroep voor het stadion zit, naast voorzitter Venanzi, trouwens ook Rode Duivel en ex-Standardspeler Axel Witsel.

Geen licentie dus voor 1A, 1B, eerste amateur en ook de Europese licentie wordt niet toegekend. Standard heeft intussen bekendgemaakt naar het BAS te trekken om de zaak aan te vechten.

Moeskroen slaagde er niet in de levensvatbaarheid van de club voor de komende achttien maanden aan te tonen. De Henegouwers halen de coronacrisis aan. “Onze hoofdaandeelhouder Pairoj Piempongsant probeert al enkele maanden de club te versterken door nieuwe partners aan boord te halen. Op het moment dat de deals bijna rond waren, fnuikte de pandemie de contacten met de nieuwe investeerders. Door de economische onzekerheid door het coronavirus konden we de op het moment dat we het dossier moesten afgeven de continuïteit niet bewijzen”, klinkt het op de website.

Moeskroen maakt zich sterk dat voor het BAS wel de nodige financiële garanties neergelegd kunnen worden. De club besliste dan ook meteen in beroep te zullen gaan tegen de licentieweigering. Lukt dat niet, dan zakken de Henegouwers naar de eerste amateurklasse.

Anderlecht krijg wél licentie, Oostende niet

Ook voor Anderlecht was het toch nog wat bibberen. Paars-wit kreeg een positief advies van licentiemanager Nils Van Brantegem, maar KV Oostende, Waasland-Beveren en Virton vielen de licentie van de recordkampioen openlijk aan. Er kwam kritiek op de dubbele rol van RSCA-voorzitter Marc Coucke, die via zijn holding Alychlo een overname van KVO door Amerikaanse investeerders zou tegenhouden. Ook de connectie tussen Wouter Vandenhaute en het makelaarsbureau Let’s Play doet vragen rijzen, maar paars-wit kreeg uiteindelijk dus groen licht. Oostende zelf grijpt zoals verwacht dan weer naast zijn licentie. De kustploeg behoorde tot het groepje van elf teams dat vorige week extra toelichting moest geven bij hun dossier.

Vier 1B clubs naar tweede amateur

Voor Roeselare was het gezien de financiële problemen een uitgemaakte zaak dat ze geen licentie in ontvangst zullen nemen. De club kreeg al een transferverbod, omdat ze geen lonen uitbetaalden. En ook andere 1B-clubs Lommel en Virton visten dus achter het net. Van de Limburgers wou de licentiecommissie vooral financiële zekerheid (lees: een bankgarantie) vanwege eigenaar Udi Shochatovitch, maar die bleef dus achterwege. Het dossier van Virton, dat al naar het BAS stapte om de licentievoorwaarden aan te klagen, bleek eveneens ontoereikend. De licentiecommissie wil alle vier 1B clubs, dat wil dus zeggen Lommel, Virton, Roeselare en Lokeren, daarom verwijzen naar tweede amateur met een handicap van drie punten.

Procedure voor het BAS mogelijk

Wie zijn licentie in eerste zit niet krijgt, kan, altijd nog een procedure opstarten bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) om die weigering aan te vechten. Dat geeft de clubs de mogelijkheid om nog extra stukken toe te voegen aan hun licentiedossier. Het BAS velt uiterlijk op 10 mei het finale vonnis. Standard, Moeskroen, Oostende en Lokeren maakten al bekend de beslissing van de licentiecommissie aan te vechten.

OVERZICHT:

Krijgen licentie voor 2020-2021:

Antwerp, Zulte Waregem, KV Kortrijk, KV Mechelen, Eupen, OH Leuven, Beerschot, Union, Anderlecht, Club Brugge, RC Genk, AA Gent, Charleroi, Cercle Brugge, Waasland-Beveren, STVV en Westerlo

Krijgen (voorlopig) geen licentie voor 2020-2021:

Sporting Lokeren, Moeskroen, Standard, Oostende, Roeselare, Virton en Lommel

