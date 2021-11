Geen kans op glorie of stevige financiële sancties: sporters die coronaprik weigeren ondervinden daar vaak flinke gevolgen van

Novak Djokovic

Novak Djokovic heeft nooit duidelijk gemaakt of hij ingeënt is (of dat nog van plan is) omdat hij dat een privézaak vindt, maar algemeen wordt aangenomen dat de 20-voudige grandslamwinnaar geen vaccinvoorstander is. En in Melbourne zijn enkel gevaccineerde spelers welkom. Een voorkeursbehandeling voor één speler, zij het dan een negenvoudig winnaar van de Australian Open, lijkt dan ook uitgesloten. Djokovic zal moeten overwegen wat het belangrijkste is voor hem: zijn strijd om ook in cijfers de grootste speler aller tijden te worden – hij staat samen met Federer en Nadal op 20 grandslamzeges – of zijn principes.

Joshua Kimmich en co

Ook bij Bayern München was er al flink wat te doen over enkele spelers die ervoor kozen om zich niet te laten vaccineren. Het gaat (al zeker) om Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting en Michaël Cuisance. Kimmich en Choupo-Moting raakten zelfs al besmet en de andere drie zaten ook al in quarantaine. Volgens enkele Duitse media, waaronder BILD, wil Bayern het daar niet bij laten. De Rekordmeister zou, naar het voorbeeld van Hertha Berlijn, z’n niet-gevaccineerde spelers niet willen betalen wanneer zij in isolatie zitten. Dat zou Kimmich bijvoorbeeld een pak geld kosten. De Duitse international verdient immers ruim 300.000 euro per week in Duitsland.

Kyrie Irving

NBA-ster Kyrie Irving komt dan weer al maanden niet meer in actie. De sterspeler van Brooklyn Nets mag niet meer spelen voor zijn NBA-team zolang hij niet gevaccineerd. In de Amerikaanse staat New York mogen niet-gevaccineerden niet indoorsporten. In principe zou Irving wel in de uitwedstrijden kunnen uitkomen voor zijn team, maar de Nets beslisten om dat niet toe te staan. De point guard mag ook niet meer meetrainen. “We hebben beslist dat Kyrie niet meer mag trainen en spelen, aangezien hij niet alle wedstrijden beschikbaar is”, zei algemeen directeur Sean Marks eerder. Het geld dat hij zou verdienen voor de wedstrijden is New York, krijgt Irving niet. Maar voor de uitmatchen wordt hij wel nog betaald, omdat het een beslissing is van de Nets om hem daarin niet op te stellen.

Aaron Rodgers

Nog in de Verenigde Staten zorgde NFL-superster Aaron Rodgers eerder deze maand voor flink wat opschudding. De 37-jarige quarterback van de Green Bay Packers loog over het feit dat hij gevaccineerd was, maar liep tegen de lamp toen hij begin uiteindelijk toch besmet raakte met het coronavirus. Voor de start van het American Football-seizoen had hij beweerd dat hij ‘geïmmuniseerd’ was.

De NFL besliste om hem flink te straffen omdat hij een Halloween-party bezocht en daarmee het coronaprotocol schond. Niet-gevaccineerde spelers mogen buiten teamactiviteiten namelijk niet samenkomen in groepen groter dan drie mensen. Rodgers kreeg een boete van 14.650 dollar (12.780 euro). Zijn jaarsalaris bedraagt 33,5 miljoen dollar (ruim 29 miljoen euro).

Markus Anfang

Het lijstje beperkt zich ook niet tot enkel sporters. Bij Werder Bremen, dit seizoen actief in de Duitse tweede klasse, legde trainer Markus Anfang zijn functie vorig weekend dan weer met onmiddellijke ingang neer. Het gerecht van Bremen had immers een onderzoek ingesteld heeft omdat hij een vals vaccinatiebewijs voor het coronavirus zou gebruiken. En het zit Werder Bremen niet bepaald mee de laatste dagen. Want Danijel Zenkovic, de tijdelijke opvolger van Anfang, raakte besmet met het coronavirus en moest in quarantaine.

