Ai, ai, het heeft niet mogen zijn. Niet Roeselare maar Modena wint de CEV Cup. Roeselare begon na de 0-3-zege in Italië met duidelijke troeven aan de return. Eén puntje was nog nodig (twee sets) om met een nieuwe stunt zijn tweede Europabeker te winnen – 21 jaar na de primeur in Polen. Modena liet het niet zover komen, won op zijn beurt met 0-3 en ook de beslissende golden set.

Volledig scherm Kukartsev, Coolman en Verhanneman proberen uitblinker en MVP Lagumdzija af te stoppen. Stijn D'Hulst kijkt toe. © BELGA

«Het zal opnieuw een krachttoer worden om van dit Modena twee sets te pakken. Ze zullen zeer geprikkeld naar Roeselare komen. Het verwerken van hun gigantische servicedruk zal de sleutel zijn.» Profetische woorden van coach Steven Vanmedegael na de 0-3-zege in Italië. De Tomabelhal liep vol (2.500 toeschouwers, meer dan 300 vips aan tafel verdeeld over twee verdiepingen, ruim 1.000 supporters in de aanpalende evenementenhal). Onder de genodigden alle notabelen van de stad, eersteklassevoetballers op de tribunes en met Yves Vanderhaeghe een kind van de stad. «Zo’n massa, jongens toch, dit heb ik hier zelden gezien», keek assistent-ploegbegeleider Patrick Callens zijn ogen uit. Eén van de zeldzame hoogtepunten in de clubgeschiedenis van Roeselare. De verwachtingen lagen dan ook hoog gespannen. Roeselare had de heenmatch gewonnen met met 0-3 en had nog twee sets nodig om de CEV Cup te winnen. Een makkie?

«Het moeilijkste moet nog gebeuren», liet coach Steven Vanmedegael vooraf horen. «Ik hoop dat we de golden set kunnen vermijden, maar het biedt wel een vorm van rust dat er nog een vangnet is, mocht het tijdens de match foutlopen.»

De evenknie

En het liep fout. Roeselare toonde zich een tikkeltje minder scherp dan in de heenmatch. Maar bleef wel overeind onder de toenemende druk van vooral Stankovic en Lagumdzija, met 2m11 de ‘reus’ op het terrein. Roeselare kreeg de zaal opgehitst met de krachttoeren van Kukartsev, de Argentijnse hoofdaanvaller op toerental. In zoverre dat Roeselare winst in de openingsset voor het grijpen had. Constant op achtervolgen aangewezen (17-21), maar in het slot plots op voorsprong. Twee setballen na 24-23 bleven evenwel onbenut.

Dan maar rechtkrabbelen in set twee, moet Roeselare gedacht hebben. Lukte ook net niet (19-20). De Belgische kampioen werd nooit weggespeeld, maar miste wel de efficiëntie die nodig is om deze Italiaanse topclub in ‘money time’ te verrassen. Ook in set drie toonde de thuisploeg zich de evenknie, tot 23-24. Modena had de noodzakelijke 0-3 op zak.

Gekraakt in slot

En dus werd een golden set tot 15 punten toch beslissend. Roeselare voelt zich doorgaans als een vis in zuiver water bij een golden set. Het schakelde op die manier Maaseik uit in de halve finales van de Beker van België en ook Piacenza stuitte in een golden set op een koelbloediger Roeselare.

Niet gisteren. De ontgoocheling en treurnis om de gemiste kans was dan ook groot. De staande ovatie van het thuispubliek was een schrale troost.

Setstanden: 25-27, 22-25, 23-25 (golden set: 9-15)

ROESELARE: D’Hulst (Ahyi 1), Tammearu 10 (Rotty 2), Coolman 7, Kukartsev 21, Verhanneman 12 (Depovere), Fasteland 3 (Depovere/Ahyi). Libero: Deroey

MODENA: Bruno 2 (Sala 1), Rinaldi 13, Stankovic 9, Lagumdzija 25, Ngapeth 13 (Rousseaux), Sanguinetti 7 (Marechal). Libero: Rossini/Gollini