Geen greintje verontwaardiging of afgunst bij de ‘verliezers’ op het Sportgala: “Ik ben zelf fan van haar!” - “Motiverend om tussen zulke straffe atleten te staan”

SportGeen greintje verontwaardiging of afgunst bij de ‘nummers twee’ van de verkiezing van Sportman en Sportvrouw van het Jaar, Nafi Thiam (28) en Bashir Abdi. Ze gunden hun ‘concurrenten’ de titel evenzeer. “Om het even wie kon winnen en dat doet niets af aan de verdiensten of prestaties van de ander.”

Ook al schreef Thiam zelf geschiedenis door als eerste Belgische sporter ooit haar olympische titel te verlengen, toch is ze niet teleurgesteld. “Zoals ik eerder al zei: twee olympische kampioenen, dat is een luxeprobleem. Er was geen slechte keuze. Om het even wie kon winnen en dat doet niets af aan de verdiensten of prestaties van de ander. Ik ben zelf een fan van Nina. Ik vind haar heel sympa en ben blij voor haar. Het steekt écht niet. Ik ben een gigantisch competitiebeest op de piste, maar ernaast gun ik het anderen ook. Hetzelfde met Roger (Lespagnard, haar coach, red.): hij verdiende het ook om verkozen te worden tot Trainer van het Jaar, maar ik ben zeker dat hij het niet persoonlijk neemt.”

Na een verdiende rustpauze is Thiam intussen weer zes weken het trainen. In februari trekt ze voor drie weken op stage naar Tenerife. Het WK indoor in maart in Belgrado sluit ze niet uit, “maar ik ga mezelf geen stress opleggen. Het doel is om klaar te zijn voor het WK in juli.” En records verbeteren? “Voor mijn carrière gedaan is, wil ik dat toch doen.”

Volledig scherm Nafi Thiam © BELGA

Bashir Abdi: “Om hier te winnen, had m’n medaille een ander kleurtje moeten hebben”

Wat scheelde het: 21 punten kwam Bashir Abdi gisteren tekort om na de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Vlaamse Reus ook nog de trofee voor Sportman van het Jaar te mogen ophalen. “Dat zou de kers op de taart zijn geweest”, zei de Belg van Somalische origine. Zijn brons op de olympische marathon en Europese record bleken net niet te volstaan. “Maar ik ben totáál niet ontgoocheld. Ik had brons op de Spelen, om te winnen had die een ander kleurtje moeten hebben, denk ik. Maar het is echt motiverend om tussen zulke straffe atleten te staan. Nu heb ik een reden om over een jaar terug te keren. (lacht)”

Volledig scherm Bashir Abdi © BELGA

