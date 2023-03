Geen GP Oetingen: vrouwenwedstrijd afgelast door sneeuwval

WielrennenHet organisatiecomité van de GP Oetingen heeft woensdag beslist haar wedstrijd af te gelasten. De hevige sneeuwval sinds deze ochtend in ons land heeft ervoor gezorgd dat het parcours niet berijdbaar was. Het organisatiecomité trok met koersdirecteur Ine Beyen tot tweemaal toe op verkenning. Uiteindelijk hakten ze de knoop door en werd beslist om de wedstrijd volledig te annuleren. Ook het B-plan, een wedstrijd met plaatselijke omlopen in en rond Oetingen, werd van tafel geveegd.

“We kunnen niets anders doen dan de wedstrijd af te gelasten”, gaf Beyen aan. “We kunnen de veiligheid van de rensters en volgers niet garanderen. Een aantal mobiele seingevers zijn niet tot in Oetingen geraakt. Het is een emotionele beslissing maar de enige echte en juiste. We hopen er volgend jaar opnieuw te staan met de GP Oetingen.”

Tot tweemaal toe werd het parcours geïnspecteerd. Daaruit bleek dat de omloop niet veilig was. “Veiligheid is onze eerste prioriteit en het is niet veilig. Dan is de beslissing snel genomen. Het is jammer voor al het werk dat we deden met onze ploeg”, vervolgde Beyen.

Taylor Scott werd door de UCI aangeduid als voorzitter van de wedstrijdjury. Ook hij maakte de verkenning mee. Op de permanentie gaf de Brit toe dat afgelasten de enige juiste beslissing was. “De wegen liggen er niet goed bij”, verklaarde hij. “Het is onmogelijk hier een peloton door te jagen. Het was niet veilig genoeg en dan kom je maar tot één beslissing: een kruis over de wedstrijd trekken.”

Bij HLN zit u ook vandaag op de eerste rij om de etappes in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico met updates te volgen.