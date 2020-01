Geen enkele Russische atleet in Tokio? Valerie Hardie

30 januari 2020

De Russiche atletiekfederatie (RusAF) riskeert uitgesloten te worden door World Athletics, voorheen bekend als de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).

De Athletics Integrity Unit (AIU) publiceerde gisteren namelijk een rapport waarin ze de RusAF ervan beschuldigt dat ze geen verantwoordelijkheid opneemt voor ernstige antidopinginbreuken. De AIU vraagt World Athletics ook om het proces van ANA-atleten te schorsen, waarbij het Russische atleten die medisch gescreend zijn en het groen licht kregen, is toegestaan om onder neutrale noemer aan internationale competities mee te doen. Dat houdt in dat er geen énkele Russische atleet naar Tokio zou mogen gaan.

De AIU adviseert die strenge sanctie omdat de RusAF de betrokkenheid van bedienden, directeurs en officials van hun federatie niet erkent in het toedekken van een dopinginbreuk door de Russische hoogspringer Danil Lysenko, vice-wereldkampioen indoor. Zij zouden valse documenten en verklaringen hebben ingediend om Lysenko vrij te pleiten. "Gezien de omstandigheden zou een verantwoordelijke federatie de feiten toegeven en spijt betuigen voor zijn gedrag, maar RusAF deed geen van beide", meldde de AIU.

"Ze deed er zelfs alles aan om hun aandeel te ontkennen, anderen te beschuldigen en de procedure in vraag te stellen. (...) Omdat de vorige sanctie van de World Athletics (Rusland is al sinds november 2015 geschorst, red.) RusAF blijkbaar niet afschrikt, raden we nu aan de zwaarst mogelijke straf op te leggen." Het is nu wachten op een beslissing van World Athletics. (VH)