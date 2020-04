Geen enkele match of koers in België tot 1 september? Impact op onze sportwereld zal in dat geval groot zijn Bart Fieremans en Joeri De Knop

23 april 2020

06u48 0 Sport De Nationale Veiligheidsraad is morgen aan zet. Hamvraag voor de sport: volgt België de buren? Nederland verbood alle events tot 1 september, ook profvoetbal zonder publiek. Afwachten dus of het nieuwe voetbalseizoen, het BK wielrennen en de F1 in Francorchamps normaal kunnen starten.

België staat dus niet langer alleen als het land dat zijn voetbalcompetitie voortijdig stopzet, tegen de UEFA in, die vandaag een meeting houdt met haar lidstaten over de Europese kalenders. In Nederland verplicht de regering de Eredivisie tot die drastische ingreep. Ook daar flakkert nu de discussie op over wie kampioen is, wie moet degraderen en of een competitiehervorming nodig is.

De beslissing van de Nederlandse regering om alle events nog drie maanden langer te verbieden kan model staan voor België. Onze Nationale Veiligheidsraad beslist morgen over hoe en wanneer bepaalde sectoren herstarten. “Ik kan niet inschatten wat de Veiligheidsraad beslist, maar het is normaal dat we in België wat kijken naar de buurlanden”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Als de maatregel in België heel anders is dan in Nederland, begrijpen de mensen dat niet. Het gaat toch om hetzelfde virus.”

Francorchamps

De impact van een verbod tot 1 september zou groot zijn op de Belgische sportwereld. Dan kan het nieuwe voetbalseizoen niet zoals gepland eind juli starten, gaat onder meer het BK tijdrijden (20/08 in Koksijde) en op de weg (23/08 in Anzegem) niet door en zit de F1-race in Francorchamps met een probleem. De wielerbond houdt rekening met zo’n scenario en heeft zelfs al proactief een plan uitgewerkt. “Tot dinsdagavond hebben we hard gewerkt aan onze eigen exitstrategie. We hebben die al overgemaakt aan de overheid”, zegt Jos Smets, directeur van de wielerfederatie Belgian Cycling.

In het Belgische voetbal zou een gelijkaardige beslissing van de regering de overmachtsituatie tegenover de UEFA en de tv-rechtenhouders kracht bijzetten. Maar geen voetbal tot 1 september houdt ook in dat de profclubs al bijna zes maanden zonder bepaalde inkomsten zitten. “Zoals in de gewone maatschappij gaan er dan heel wat clubs met het water tot aan de lippen zitten of verdrinken”, vreest onze analist Marc Degryse. Door de opdrogende inkomsten barst in Nederland nu ook de discussie los om stevig te snoeien in de salarissen van profvoetballers.

Lees ook:

Sportwereld wacht af of Veiligheidsraad pauzeknop induwt tot 1 september: moeten we dit allemaal missen?



Voetbalbond zat samen met minister De Crem om duidelijkheid te krijgen wanneer er weer aan spelen kan worden gedacht



Verwachting dat UEFA vandaag stopzetten van Jupiler Pro League officieel goedkeurt: “Club Brugge is onze kampioen”



Meer over België

sport

sportdiscipline

Veiligheidsraad

Nederland

voetbal

UEFA

Francorchamps