Geen Champions League-finale in Rusland - Sportwereld reageert op Russische invasie in Oekraïne

SportOok de sportwereld reageert op de Russische invasie in Oekraïne. Volgens Sky News zal de UEFA morgen aankondigen dat de Champions League-finale niet in Sint-Petersburg zal plaatsvinden. Daarnaast haalde Oleksandr Zinchenko vanmorgen op Instagram zwaar uit naar de Russische president Poetin. “Ik hoop dat je sterft op de meest pijnlijke manier.” Ondertussen besliste de Oekraïense voetbalbond (UAF) om de competitie voorlopig stil te leggen.

UEFA

Morgen om 10:00 plant de UEFA een buitengewone vergadering van het Uitvoerend Comité om “de situatie te evalueren en alle noodzakelijke beslissingen te nemen.” Naar alle waarschijnlijkheid wordt er onder andere besproken hoe het verder moet met de Russische clubs in Europa. Zenit speelt vanavond op bezoek bij het Spaanse Real Betis. Spartak Moskou is rechtstreeks geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League en komt normaal gezien pas over twee weken in actie. De Oekraïnse clubs zijn Europees uitgeschakeld.

Een ander hoofdpunt op de agenda morgen is de finale van de Champions League. In normale omstandigheden wordt die afgewerkt in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg, het stadion van Zenit. Het Europees Parlement heeft intussen al aan de UEFA gevraagd om de finale weg te halen uit Rusland. Het deed ook een oproep om de banden met gasmagnaat Gazprom, een van de belangrijkste sponsoren van de UEFA, door te knippen. Het bedrijf sponsort onder meer de Champions League.

Wat met de play-offs voor het WK? Over exact een maand spelen Rusland en Oekraïne in de play-offronde voor de laatste WK-tickets. Rusland ontvangt Polen en Oekraïne maakt de verplaatsing naar Schotland. Het is nog maar de vraag of Lewandowski en co zullen afreizen naar Rusland.

Schalke 04

De Duitse tweedeklasser heeft besloten om niet langer met Gazprom op de truitjes te spelen. Gazprom is de hoofdsponsor van ‘die Königsblauen’.

Oleksandr Zinchenko

De Oekraïense vleugelverdediger van Manchester City liet dinsdag al van zich horen door te zeggen dat hij niet bij de pakken kan blijven zitten, terwijl heel de wereld zich zorgen maakt over zijn land. Vanmorgen ging Zinchenko nog een stap verder. Hij postte een foto van de Russische president Poetin op Instagram met als bijschrift: “Ik hoop dat je sterft op de meest pijnlijke manier.” Inmiddels heeft Instagram de post verwijderd. Niet geheel naar de zin van Zinchenko zelf. De City-speler beweert dat Instagram aan censuur doet.

Sebastian Vettel

De viervoudige wereldkampioen Formule 1 wil niet meer racen in Rusland: “Mijn mening is dat ik niet naar Rusland moet gaan racen, ik zal niet gaan. Ik denk dat het verkeerd is om in dat land te racen. Ik heb medelijden met de onschuldige mensen die hun leven verliezen en om stomme redenen worden vermoord.” De Duitser nam geen blad voor de mond. De F1 zelf houden voorlopig de situatie in de gaten, maar hebben de Russische Grand Prix, die in september gereden wordt, nog niet geannuleerd.

Roman Yaremchuk

Na zijn doelpunt gisteravond in het Champions League-duel tegen Ajax vierde Yaremchuk (ex-AA Gent) door zijn truitje uit te trekken en het wapenschild van Oekraïne, de Tryzub, te tonen. De viering lijkt wel nog een staartje te zullen krijgen. De UEFA staat het tonen van politieke symbolen niet toe. Volgens de reglementen loopt hij zelfs kans op een schorsing. “Maar de club staat achter me en steunt me”, zei de Oekraïner. “Ik wilde mijn land graag steunen. De situatie daar maakt mij bang. Ik had er goed over nagedacht.”

Fedor Smolov

De Russische spits van Dinamo Moskou veroordeelt de invasie van zijn land in Oekraïne. Dat laat hij weten met een post op Instagram. Het bijschrift is duidelijk: “Nee tegen oorlog!!!” gevolgd door een gebroken hart en de vlag van Oekraïne.

Jito Kok

De Nederlandse nationale mannenploeg in het basketbal speelt om 16:00 een kwalificatiewedstrijd in en tegen Rusland. De match wordt afgewerkt in Perm, op zo’n 2000 kilometer van Oekraïne. De Nederlandse international Jito Kok, speler van Spirou Charleroi, is geblesseerd en is niet afgereisd naar Rusland. Toch liet hij van zich horen op Twitter.

David Neres

De Braziliaanse flankaanvaller ruilde afgelopen wintermercato Ajax in voor het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Bij Shakhtar spelen traditiegetrouw heel wat Brazilianen. Samen met zijn landgenoten zit David Neres nu vast in een hotel in Kiev. In een filmpje op Instagram vragen Neres en zijn maats om hulp aan de Braziliaanse overheid. “De grenzen zijn dicht en er zijn geen vluchten. We vragen om steun van de Braziliaanse regering.” Doordat de Oekraïense competitie wordt stilgelegd, moet Neres nog even langer wachten op zijn debuut in het shirt van Shakhtar. Al zal dat niet zijn voornaamste zorg zijn momenteel.

Ruslan Malinovskyi

Ook de Oekraïner Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) laat zich niet onbetuigd. Met een tweet roept de Atalanta-middenvelder op om te bidden voor zijn land. Vanavond gaat Malinovskyi met Atalanta op bezoek bij Olympiakos in de Europa League. De Italianen verdedigen in Piraeus hun 2-1-overwinning uit de heenwedstrijd.

Mircea Lucescu

De Roemeense trainer van de Oekraïnse topclub Dinamo Kiev laat zich ondanks enkele luchtaanvallen in de hoofdstad niet afschrikken en blijft voorlopig in Oekraïne. Lucescu woont in Koncha-Zaspa, kort bij het trainingscentrum van Dinamo, in het zuiden van Kiev. “Ik ben geen lafaard. Ik wil geen negatief voorbeeld zijn voor mijn spelers.”

