(Gebrek aan) afwerking van Silva en co is een thema in spelersgroep: “Hoeveel kansen heb je nog nodig om te scoren?”

Je zal maar Fábio Silva heten dezer dagen. Sinds de Portugees begin vorige maand uitpakte met zijn fameuze Hulk-viering tegen Silkeborg, zweeg zijn kanon volledig. Bijna een maand zonder doelpunt voor Fábio Silva, en zeggen dat hij de ballen in zijn eerste maand haast blindelings in het mandje legde. Vijf goals tussen eind juli en eind augustus, twee stuks erna.

Er zijn al matchen geweest dat Fábio Silva de longen uit zijn lijf liep en voorin op een eiland stond, maar nauwelijks aangespeeld werd. Gisteren was het niet zo dat Fábio Silva geen kansen had om Anderlecht een bevrijdende goal te schenken. De afwerking liet daarentegen te wensen over. De ene keer belandde een bal in de tweede ring van het Lotto Park, de andere keer lag Charleroi-doelman Patron - die zijn naam gisteren alle eer aan deed - in de weg.

Een frustrerende periode voor Fábio Silva, die weergaloos begon aan zijn uitleenbeurt aan Anderlecht en zich dit seizoen wil herlanceren, maar nu duidelijk lijdt onder de paars-witte malaise. Hij is een hoger niveau en een sneller tempo gewoon. Logisch als je tot hiervoor enkel in de Primeira Liga en de Premier League hebt gevoetbald.

De jongste wedstrijden liet Fábio Silva al meermaals die frustraties merken op het veld en dat was gisteren niet anders. Een bal wegtrappen, met de vuist op de bal slaan, wijde armgebaren: het stond allemaal symbool voor de aanvallende onmondigheid van Anderlecht. De ergernissen stonden op Fábio Silva’s gezicht af te lezen. Ook ingevallen spitsbroer Sebastiano Esposito liet een opgelegde kans onbenut. Dat de Italiaan niet de gelukkigste Anderlecht-spits is op dit moment, hoeft al lang geen betoog meer. Esposito is al het hele seizoen op zoek naar zichzelf.

En ook Jan Vertonghen ergerde zich duidelijk aan het trage, voorspelbare voetbal van paars-wit. In de eerste helft liep de recordinternational zich goed vrij op links in wat een beloftevolle aanval leek te gaan worden voor Anderlecht. Verschaeren wachtte echter veel te lang om Vertonghen aan te spelen, waardoor die een voet buitenspel stond. Vertonghen riep de paars-witte nummer tien vervolgens meteen tot de orde. Sneller denken en spelen als boodschap.

Zou Vertonghen nog steeds van mening zijn dat het goed zou zijn als iedereen in de Anderlecht-kern wat meer van Yari Verschaeren in zich had, zoals hij na zijn debuut vorige maand zei?

Het zijn ergernissen die Anderlecht-kapitein Hendrik Van Crombrugge - opvallend genoeg - wel kan plaatsen. “Ik vind het eerder positief dat de spelers op dit moment gefrustreerd zijn”, zei de doelman na afloop. “Iederéén wil overwinningen en punten pakken, zowel de spelers als de fans. Wanneer die uitblijven, is het normaal dat er frustraties komen. De supporters uiten dat met fluitconcerten of door zaken te roepen, spelers gaan dan al eens gesticuleren of een bal wegtrappen. Maar kijk, als er nú geen frustraties zouden zijn, dan zou ik me pas echt zorgen maken.”

Dat laatste doet Van Crombrugge voor alle duidelijkheid (nog) niet. De aanvoerder zag zelfs een dominant Anderlecht dat, volgens hem, op quasi alle vlakken beter presteerde dan Charleroi. “Enkel de efficiëntie ontbrak”, stelde Van Crombrugge. “Akkoord, onze balcirculatie was niet van die aard dat we Charleroi helemaal uit verband speelden. En met passjes in de breedte doorbreek je geen linies. Maar desondanks hebben we 21 doelkansen gecreëerd, waarvan 13 binnen het kader (het waren 8 pogingen binnen het kader, red.). Als je dan niet scoort... (zucht) Hoeveel kansen heb je nog nodig om een doelpunt te maken?”

Van een wake-up call na al de vijfde competitienederlaag wil Van Crombrugge niet spreken. “Die kwam er al na het verlies in Westerlo. Toen hebben we die opdoffer doorgespoeld met een goede prestatie in Boekarest en een hoopgevende overwinning tegen Kortrijk. Daarop wilden we verder bouwen vandaag (gisteren, red.). Dat hébben we ook gedaan, alleen wilde de bal er gewoon niet in. Maar goed, als je vijf keer verliest in tien matchen, mag je geen aanspraak maken op meer. Waar we nu staan (tiende, red.), is onze plaats. We moeten maar vaker winnen als we hoger willen staan in het klassement.”

Doelpunten maken - en Fábio Silva uit zijn lijden zien te verlossen - is daarvoor een goed begin.

