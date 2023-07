“Gaat het om cryotherapie?”: Tour in de ban van ultrakort en mysterieus ijsbad Tadej Pogacar

Een mysterie in de Tour . Na de rit van gisteren nam Tadej Pogacar - onder het toeziend oog van de pers en enkele fans - een ijsbad. Niet direct iets speciaal - dat doen wel meerdere renners - alleen duurde het bad wel heel erg kort, welgeteld 50 seconden. “Het is allemaal heel onzeker wat er precies gebeurde. Gaat het om cryotherapie?” Stijn Vlaeminck, onze man ter plekke, bespreekt “het geheim”.

“Het is een groot geheim”, zegt Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour. “Niemand is zeker wat het nu precies is. Gaat het om cryotherapie? Dat is een vorm van ijstherapie om heel snel te herstellen na een zware inspanning. Pogacar zat maar 50 seconden in dat bad. Dat is heel kort. In een normaal ijsbad zit een renner zo’n vijf à tien minuten.”

“Het was alleszins niet de bedoeling dat iedereen het zag. De verzorger van UAE Team Emirates was duidelijk niet gediend met de vele pottenkijkers bij het ijsbad van Pogacar. Hij probeerde de verzamelde pers en fans op afstand te houden. Het is allemaal onzeker, maar wel zeer interessant.”

“De grote vraag is nu wat Tadej Pogacar doet in dat busje waar zijn ijsbad instaat”, aldus Vlaeminck. Nu de geest uit de fles is, zal de Sloveen het wellicht zelf mogen uitleggen voor de start van de tweede rit. Wordt dus vervolgd.

Cryotherapie

Een ding is in elk geval zeker: het principe van afkoeling als recuperatiemiddel is zo oud als de straat. Eddy Merckx zat in de jaren zestig en zeventig ook al geregeld in ijsbaden.

De laatste jaren werden ijsbaden vervangen door modernere cryotherapie, waarbij het rennerslichaam voor een drietal minuten blootgesteld wordt aan temperaturen van -140 graden.

