Futsalkampioen Halle-Gooik stunt deze keer wél tegen Europese nummer vier Dynamo Moskou Erik Vandeweyer

21u52 0 Rv Halle-Gooik staat op de Europese kaart! De Pajotse club legde gisteren al Sporting Lissabon het vuur aan de schenen. De 3-2-nederlaag tegen de nummer twee op de Europese ranking was al een opsteker, maar vandaag werd de Dynamo Moskou, de Europese nummer vier, met een 2-1-nederlaag naar huis gestuurd.

Ogenschijnlijk maakte Halle-Gooik geen enkele kans tegen Dynamo Moskou. De Hallenaren staan op de veertiende plaats op de Europese ladder. Het kan echter verkeren. Onze landskampioen speelde een dijk van een wedstrijd. Compleet tegen de gang van het spel in kwamen de Moskovieten op voorsprong. Onze landgenoten kregen kans na kans, maar de Russische doelman hield alles tegen. We overdrijven? Geenszins. Het aantal schoten op doel in de eerste helft zegt genoeg: 33 tegen 10!

Na de rust stelde een volwassen spelend Halle-Gooik orde op zaken. Gonzalo Galan Carsi tekende voor de gelijkmaker. Hij rondde een combinatie met Leitao voortreffelijk af. Dynamo kwam nauwelijks nog op de helft van de Hallenaren. Wat later voltrok de stunt zich helemaal. Leitao mocht voor zijn eigen thuisaanhang de winnende treffer scoren. Moskou ging in de slotfase met een vliegende keeper spelen, maar het slotoffensief leverde hen niets op. De tegenstander kreeg zelf nauwelijks nog kansen. Of het resultaat tegen Moskou voldoende is om zich te kwalificeren, zal afhangen van het resultaat van de wedstrijd tussen Sporting Lissabon en Zagreb. Indien Sporting wint, kan Halle-Gooik niet meer doorstoten naar de finale.

"Nieuw hoogtepunt"

Gabriel Grello genoot van de knappe zege. “Dit is genieten! Dynamo Moskou is de nummer vier van Europa. Tegen Lissabon lagen we al niet onder, maar toen botsten we op een sterke tegenstander. Voor de rust kregen we kans na kans. Het was frustrerend om te zien hoe die Russische goalie alles tegenhield. Als klap op de vuurpijl kwamen ze ook nog eens op voorsprong. Gelukkig geschiedde recht na de rust. Zelfs toen Dynamo met een vliegende keeper uitpakte, raakte ze nauwelijks het leer aan. Op geen enkel moment zijn we in de problemen geweest.”

Manager Lieven Baert trad zijn sterspeler bij. “Voor de club is dit een nieuw hoogtepunt. Moskou bestaat louter uit internationals uit Rusland en Oekraïne. Toch hebben ze op geen enkel moment hun wil kunnen opdringen. Deze groep is fantastisch. De Bail liep wellicht een breuk in de hand op voor de rust. Toch trad hij na de rust ondanks de pijn gewoon weer aan. Nader onderzoek dringt zich op. Zaterdag nemen we het op tegen Zagreb. Momenteel is nog niet duidelijk of de wedstrijd nog belang zal hebben. Toch willen we opnieuw van ons laten horen. Ik zag Zagreb aan het werk tegen Moskou. Ze hebben me echt kunnen bekoren. Hun spel is vinnig en verzorgd. Theoretisch bekeken moeten we elkaars evenknie zijn.”