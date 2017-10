FT België: Anderlecht heeft slechts 2 fitte centrale verdedigers, Dendoncker in Mechelen rij naar achter? De voetbalredactie

07u45 3 Photo News Uros Spajic (l). Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Mechelen mag Kroatische rechtsachter opstellen

KV Mechelen kan vrijdagavond in de thuismatch tegen RSC Anderlecht op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League voor het eerst een beroep doen op zomeraanwinst Ivan Tomecak. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stond de Kroatische rechtsachter in afwachting van een definitieve uitspraak van de Wereldvoetbalbond FIFA een tijdelijke aansluiting toe. Daarmee gaat de KBVB in op een verzoekschrift van de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Die had de voetbalbond op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per dag woensdag verplicht om de 27-jarige Tomecak speelgerechtigd te verklaren.



Bij de FIFA loopt nog een procedure omtrent de toekenning van een internationaal transfercertificaat voor de Kroaat. Daarom keurde de KBVB een tijdelijke aansluiting toe. "Tomecak mag wat ons betreft vanaf vrijdag spelen", zei woordvoerder Pierre Cornez aan Belga. Tomecak ontbond zijn contract bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië en tekende in Mechelen, maar de Saoedische bond gaf geen toestemming voor de transfer.

BELGA Tomecak.

Sá ziek, Spajic traint individueel

Anderlecht zat al niet dik in de centrale verdedigers en na gisteren is dat er zeker niet beter op geworden. De Portugees Josué Sá ontbrak op Neerpede als gevolg van ziekte. Hij is onzeker voor de trip naar KV Mechelen. De kans dat Uros Spajic fit geraakt, is nog kleiner. De Serviër trainde gisteren voor het eerst (weliswaar apart) op het oefenveld, maar daaruit bleek dat enkel een medisch mirakel hem speelklaar kan krijgen voor Malinwa - hij mikt beter op PSG in de Champions League volgende week. Zo blijven er voor morgen in het slechtste geval amper twee fitte centrale verdedigers van opleiding over: Kara en Deschacht. Vanhaezebrouck kan in nood ook wel Dendoncker naar achteren schuiven. (PJC)

Laurent Jans out

Jans (knie) viel geblesseerd uit bij Luxemburg. Verder onderzoek moet de ernst aantonen. De club won de rechtszaak tegen ex-doelman Henkinet, die 500.000 euro eiste nadat hij ontslagen werd wegens gokken. (MVS)

Mamadou Sylla sluit deels aan

Sylla (hamstrings) traint deels met de groep, net als Saief (lies). Louis Verstraete is nog 2 à 3 weken out na een neusoperatie. (NP)

Rust voor Jonckheere

Zivkovic en Bossaerts hebben de groepstraining hervat. Jonckheere (hiel) neemt enkele weken rust. De internationals sluiten aan. (TTV)