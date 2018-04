Frederik Van Lierde en Tine Deckers beiden negende in Ironman Texas kv

29 april 2018

04u54

Bron: Belga 0 Onze landgenoten Frederik Van Lierde en Tine Deckers zijn zaterdag beiden op de negende plaats geëindigd bij de Ironman in het Amerikaanse Texas. De overwinning in The Woodlands, nabij Houston, ging bij de mannen naar de Amerikaan Matt Hanson (7u39:57) en bij de vrouwen naar de Australische Melissa Hauschildt (8u31:04).

De 38-jarige Van Lierde - wereldkampioen Ironman in 2013 - legde de triatlon (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en een marathon) af in 7u53:43. De West-Vlaming nam zaterdag deel aan zijn eerste Ironman van het seizoen. Hij was veertien minuten trager dan de 32-jarige Hanson. De Rus Ivan Tutukin (7u39:57) en de Brit Will Clarke (7u45:22) vervolledigen de top drie.

Bij de vrouwen vervolledigde de Leuvense Tine Deckers (39) het parcours in 8u57:33. Naast de 35-jarige Hauschildt raakten ook nog de Amerikanen Jodie Robertson (8u43:15) en Lesley Smith (8u43:51) op het ereschavot.

Annabelle Pirotte (9u36:09) uit het Luikse Vinalmont eindigde op een 24ste plaats. Binnen de leeftijdscategorie 30-34 jaar staat ze nog net op het podium, na de Amerikaanse Chealsea Tiner (9u27:13) en de trukse Ipek Onaran (9u34:42).