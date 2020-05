Franse minister van Sport: "Alleen maar Tour de France mét publiek" MG

02 mei 2020

15u45 0 Tour de France De Tour (29 augustus-20 september) en Roland Garros (20 september- 4 oktober) zullen niet zonder publiek afgewerkt worden, als ze doorgaan. Dat zegt de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu.

Dinsdag sloot premier Edouard Philippe uit dat er vóór 1 september in Frankrijk massa-events met meer dan 5.000 mensen kunnen plaatsvinden, maar nadien bevestigde hij dat de Tourstart niet in gevaar komt. Als de Covid-19-situatie in september beter is, kunnen alle geprogrammeerde evenementen zoals de Tour en Roland Garros doorgaan, zei Maracineanu bij radiozender RMC. "Die twee evenementen vereisen toeschouwers, ticketverkoop voor Roland Garros, vreugde en passie voor de Tour. Ze zullen alleen maar plaatsvinden als er toestemming is om publiek toe te laten."

Alles hangt af van hoe de pandemie zich ontwikkelt. "Er is geen enkele zekerheid. Het is nog veel te vroeg te spreken van uitstel of annulering van de Tour. We overleggen regelmatig met organisator ASO. Het is aan hen om ons te zeggen tegen welke datum er absoluut een beslissing genomen moet worden." (MG)

